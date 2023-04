El primo de Gonzalo Higuaín ganó en Pasaplatos y sorprendió a todos con su curioso lema

escuchar

Este martes los aspirantes de Pasaplatos (elTrece) quedaron atónitos ante la presencia del primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín. El pariente del exfutbolista y seleccionado nacional se acercó a las cocinas más famosas del canal para competir por un puesto dentro de los dos selectos grupos que coordinan Pablo Massey y Juan Gaffuri. En una tarde a pura destreza, Nazareno comentó cuál es su lema para este tipo de juegos y sorprendió a todos.

El primo de Gonzalo Higuaín fue a Pasaplatos y resultó ser el único ganador de la ronda

La primera etapa de Pasaplatos se encuentra en la recta final. Con el objetivo de reclutar a los participantes definitivos, ocho aspirantes enseñan sus habilidades culinarias todos los días. El programa, que tuvo su inicio el 17 de este mes, abrió la oportunidad a decenas de personas que sueñan con desarrollarse en la cocina de manera profesional, como Nazareno, que aseguró que es su “pasión”.

En su presentación, el aspirante contó: “Tengo 27 años, estudié periodismo deportivo. Mi familia es futbolera, yo soy el primo de Gonzalo Higuaín. Mis dos pasiones son el fútbol y la cocina. Cuando estoy dentro de la cancha de fútbol me olvido de todo. Y cuando estoy en una cocina, lo mismo. Yo soy amateur, me gusta cocinar”.

En medio de su emoción por su participación en Pasaplatos, dejó en claro que él está allí para darlo todo y expresó cuál es su lema para este tipo de ocasiones: “Soy un pibe muy extrovertido, muy social, que me gusta generar vínculos. Pero bueno, dentro de la cocina no hay amigos, no hay hermanos. Vengo acá a saber cuál es mi piso y cuál sería mi techo. Y la Copa del Mundo sería ganarlo”.

“¿Con todo viniste a levantar la copa?”, preguntó Carina Zampini en referencia a su última frase. “Con todo, con mucha confianza vinimos a levantar la copa. Esa es la onda”, replicó con una sonrisa. En tanto, la conductora le consultó acerca de su vínculo con el exfutbolista albiceleste y Nazareno contestó: “Me gusta mucho el fútbol. Toda mi vida he jugado al fútbol. Intenté, pero hay alguien en la familia que es mejor que yo, entonces nos dedicamos a esto”.

El primo del Pipita Higuaín superó la prueba por el resto de sus contrincantes y tiene un lugar seguro en Pasaplatos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Luego de comentar sobre su pasión culinaria, Zampini insistió acerca de su método para evitar construir cualquier tipo de afinidad dentro de la competencia: “Escucháme una cosa, dijiste que acá no hay amigos”. “No, acá no. Sí, los amigos afuera”, sentenció Nazareno, decidido a ir por el premio mayor.

Nazareno pasó a la segunda etapa de Pasaplatos

Luego de la ronda de presentación de sus cuatro contrincantes, la prueba de la jornada fue realizar solomillo de cerdo. Tras las indicaciones del jefe de la cocina, Roberto Ottini, se encendieron las hornallas y todos iniciaron su carrera por alcanzar alguno de los delantales que los posicionarían como integrantes de alguno de los dos equipos.

En la etapa de degustación del plato, los chefs recibieron la preparación de Nazareno con buenos ojos. “Se ve prolijo, se ve bien”, apreció Gaffuri al tiempo que Massey acompañó: “Ese punto rosado es el punto del cerdo”. En tanto, los dos coincidieron que le faltó sal a todo el conjunto, pero aun así concibieron que sería una grata idea darle la oportunidad de continuar en el programa. De esta manera, el primo del Pipita Higuaín pasó a la ronda definitiva y se quedó como parte del grupo verde, presidido por Juan.

LA NACION