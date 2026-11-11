Carla Pereyra y su reflexión tras la visita a Buenos Aires que coincidió con León XIV: “Del caos natural al orden extraordinario”

Carla Pereyra emprendió un viaje muy especial a la Argentina. Aunque lo hizo sin su pareja Diego Simeone -que cumple con sus compromisos como entrenador en el Atlético de Madrid-, la modelo visitó el país junto a sus dos hijas: Francesca y Valentina. Este viaje coincidió con la visita del papa León XIV y eso le generó aún más emoción y momentos de reflexión que compartió a través de sus redes sociales.

Con un video que subió desde la altura de una terraza, mostró una vista panorámica espectacular de la ciudad, y escribió: “Buenos Aires, la ciudad está en paz, ordenada, limpia, amorosa”. Y afirmó: “Del caos natural al orden extraordinario de estos días... Si se quiere se puede, ojalá seamos capaces de aprender de estos momentos”.

Carla Pereyra y su emoción por lo que vivió en Buenos Aires estos días

A su vez, compartió lo que le generó lo que sucedió con la canción “Alma Misionera”, que se volvió furor con la visita del Papa al país. “La canción más linda cantada por el pueblo más hermoso y totalmente entregado!”, destacó luego de ver el video en donde León XIV la entonó junta a millones de jóvenes en la vigilia que tuvo lugar en Palermo en la noche del martes.

La emoción de Carla Pereyra por todo lo que generó la visita del papa León XIV en la Argentina

Más allá de compartir la parte religiosa, Carla Pereyra publicó también un álbum de fotos de su paso por Buenos Aires entre salidas al teatro Colón, comidas en El Preferido de Palermo, golosinas argentinas, una visita especial al Malba y videos de sus hijas a pura sonrisa y juegos.

Carla Pereyra compartió imágenes de su viaje a la Argentina

Sobre las comidas, mostró que disfrutó de las preparaciones locales que más extraña cuando está en Madrid. Comió desde milanesas con papas fritas hasta empandas y también una variedad espectacular de golosinas bien argentinas. A su vez, compartió picadas y juntadas con amigas con las que se reencontró en Buenos Aires.

Carla Pereyra disfrutó una comida bien argentina en El Preferido a pura empanadas y milanesas

Carla Pereyra también aprovechó el viaje para recorrer junto a sus hijas otros rincones de la Argentina. El destino elegido fue Jujuy y, fiel a su estilo, no dudó en mostrar en sus redes sociales el itinerario del viaje, que incluyó desde una visita a Las Salinas Grandes hasta una caminata con llamas. Además del álbum de fotos, compartió una profunda reflexión sobre lo que significó para ella recorrer el norte argentino. “Descubrir mi país de la mano de mis hijas fue el regalo más lindo”, expresó.

Tras revelar a través de sus historias de Instagram que se encontraba en Jujuy, la empresaria publicó el álbum de fotos de sus vacaciones. Se la pudo ver a pura sonrisa con las montañas de fondo, haciendo una divertida sesión de fotos en Las Salinas Grandes e interactuando con las llamas. Incluso Francesca y Valentina se encariñaron tanto que hasta les dieron un abrazo.

Valentina Simeone se animó a abrazar a una llama (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

Las ocho mujeres decidieron pasar unos días inmersas en la naturaleza, realizando largas caminatas y disfrutando de los maravillosos paisajes del norte argentino. Además de subir montañas, las viajeras también aprovecharon para hacer un tour gastronómico y degustar varios platos típicos del norte. En el menú, por supuesto, que no faltaron las empanadas.

Equipo completo en Las Salinas Grandes (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

“Jujuy me hizo sentir muchas cosas. Entre montañas de colores, en los animales, en tanta belleza, sentí a Dios muy cerca. Hay arte en todo lo que nos rodea. Y ahí arriba, entre la tierra y el cielo, sentí una paz que me cuesta explicar”, reflexionó Pereyra en la publicación. “Compartir este viaje con las mujeres de mi familia, tener tiempo para hablar de cosas que a veces no hablamos, abrazarnos y descubrir mi país de la mano de mis hijas fue el regalo más lindo”, continuó, dejando en claro que este fue un viaje para reconectarse con sus raíces y pasar tiempo con las mujeres de su familia a quienes no puede ver a diario debido a su residencia en Madrid.

Carla Pereyra reflexionó en el posteo sobre su experiencia en Jujuy (Foto: Instagram @carla.pereyra15)

“En estos días de recordar a quienes ya no están, y con tanta tristeza por lo que está pasando en España, pienso en lo importante que es disfrutar de los nuestros. Decirnos cuánto nos queremos, demostrárnoslo, no dejar siempre para después ese tiempo juntos. Empiezo a celebrar mis 40 con ganas de más momentos así, de seguir conociendo mi tierra, de admirarme con la naturaleza y de despertarme agradecida por estar acá”, sentenció emocionada.