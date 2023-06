Carla Peterson se sacó una foto con una estrella internacional y sus fans no escatimaron en elogios

escuchar

Sin dudas, Carla Peterson atraviesa un gran presente laboral. Mientras graba la serie El Eternauta - la cual genera gran expectativa entre el público - disfruta del éxito de Blondi, la nueva película que estrenó y donde fue dirigida por Dolores Fonzi. Pero, el viernes, vivió un momento inolvidable cuando conoció a una reconocida estrella del cine internacional y no pudo contener su emoción. Compartió un profundo posteo en las redes y sus fans lo celebraron con sus comentarios. ¿Con quién estuvo? Con James Cameron, nada más y nada menos que el director de éxitos de taquilla como Titanic y Avatar.

El ganador del Oscar a mejor director en 1997 llegó a la Argentina para participar del Foro de Desarrollo Sostenible “Sustentabilizando”, organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub, que se realizó el viernes en el predio de La Rural, en Palermo. Carla Peterson, Martín Lousteau, entre otras personalidades, dijeron presente en el evento y la actriz no dudó en acercarse a él.

Carla Peterson conoció a James Cameron y compartió un profundo posteo en las redes (Foto: Instagram @petersoncarla)

“Y un día, aquella niña que soñaba con ser actriz, se encuentra con uno de los directores más importantes del cine. El genial James Cameron”. Con esas palabras comenzó el posteo que hizo Carla Peterson en Instagram. Con una radiante sonrisa, propia de lo que significaba para ella ese momento tan especial, se sacó una foto con él, a la que después también se sumó su marido, Martín Lousteau.

Asimismo, dio detalles de la conversación que mantuvieron: “Nos contó cómo filma y cuánto más importante es para el trabajar con alma de las actrices y actores, y de cómo usa la tecnología para realzar lo que transmitimos”. Cabe recordar que Cameron, dirigió algunas de las películas más destacadas de la historia y su último gran éxito fue Avatar: el camino del agua, que se estrenó 13 años después de su primera parte.

Martín Lousteau y Carla Peterson junto al director James Cameron Instagram @petersoncarla

“Jamás me imaginé tener en Buenos Aires esta oportunidad. Habló con todos realmente interesado por nuestro cine, y al final le conté que con Dolores Fonzi estrenamos Blondi que está buenísima”, comentó y agregó un video del divertido intercambio que tuvieron. “Como bonus track encuentro con Eugenio Zanetti nuestro director de arte ganador de un Oscar”. El argentino recibió el galardón en 1995 por su trabajo en el film Restauración, protagonizado por Robert Downey Jr., Meg Ryan y Hugh Grant.

Carla Peterson conoció a James Cameron durante su visita a la Argentina (IG @petersoncarla)

Para finalizar su posteo, Carla agregó: “Una persona muy comprometida con el medio ambiente y el planeta. Con Martín Lousteau charlaron de Inteligencia Artificial, y sustentabilidad. Pero cuando termino la charla dijo: ‘I like this guy’ - que significa, en español, ‘Me gusta este chico’ -. ¡Así que me parece que en el casting quedó Martín!”, comentó divertida. Por último, escribió en inglés: “Gracias James Cameron, amamos tus películas”.

Carla Peterson junto a Eugenio Zanetti Instagram @petersoncarla

Por su parte, los seguidores de la actriz no dudaron en reaccionar al encuentro con el premiado directo e incluso soñaron con un proyecto que incluya a ambos. “Ya está, Cameron te lleva para una de esas producciones bestiales, ¡Lo mereces!”; “No lo dudes: se va a ir pensando en vos. ¡Imposible que un buen director no se dé cuenta de que está frente a semejante actriz!”; “Una genia con un genio”; “Hay que avisarle a James Cameron el pedazo de actriz que es Carla, la contrata seguro”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo.

LA NACION