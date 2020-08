El periodista oficialista afirmó que son casos muy distintos. Fuente: América Crédito: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 12:52

En Intratables se debatió sobre por qué el peronismo perdió las calles ante tantos banderazos en contra de las decisiones del gobierno de Alberto Fernández. Diego Brancatelli comentó que ese tipo de marchas históricamente fueron llevadas a cabo por peronistas y que "se asombran de algo que ya es viejo", motivo por el cual Carlos Eguía lo cruzó.

"Las doce marchas que le hicieron a Macri al ser de cuenta que había sido un desaparecido Maldonado y no lo lograron, ¿por qué no hicieron lo mismo con este chico de Bahía? ¿Por qué no fue la hija de Cristina a hacer un documental? ¿O este chico no es una vida como la que a ustedes les interesaba de Maldonado, que se ahogó les guste o no?, cuestionó el periodista Eguía.

"No voy a responder ante las provocaciones de Eguía en cuanto a la conclusión de Santiago Maldonado. Sí voy a decir que la diferencia principal es que el Estado, desde el Presidente, el Gobernador, y Ministro se pusieron a disposición y no quieren encubrir absolutamente a nadie ni esconder a ningún responsable como sí hizo Bullrich, ocultando el proceder de la Gendarmería. No es lo mismo un caso que el otro", le contestó Brancatelli.

"No me importa si me decís gorila, y soy más gorila que Bullrich si querés", comentó Eguia. "Te definís vos solo. Lo sabemos todos", agregó Brancatelli. "Para mí es un orgullo que vos me digas gorila. La diferencia entre ustedes y nosotros es que la sociedad espera que ese chico aparezca vivo, ninguno anda diciendo que este Gobierno lo mandó a matar, como hicieron ustedes aprovechando a Maldonado que no sabía nadar y se ahogó", explicó el periodista de Neuquén. "Maldonado desapareció en medio de una protesta y este chico es víctima de la mala actuación de la policía. No tiene nada que ver", cerró Brancatelli.