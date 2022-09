Carlos Rottemberg reveló el pedido que Daniel Tinayre le hizo antes de morir y que involucra a Mirtha Legrand

escuchar

“Pensé que no volvía más”, aseguró Mirtha Legrand el sábado por la noche, en su regresó a la conducción de la Noche de Mirtha (eltrece), tras más de dos años fuera de la pantalla luego de que la pandemia del coronavirus la alejara de sus actividades diarias, al ser persona de riesgo debido a su edad. Sin embargo, su vuelta no fue tan sencilla como se esperaba, debido a las reiteradas negociaciones fallidas entre su productor y nieto, Nacho Viale, y las autoridades del canal. En ese momento, fue Carlos Rottemberg quien intervino para que el regreso sea factible. Ahora, el legendario productor teatral reveló por qué decidió tomar cartas en el asunto.

Durante 21 años, Carlos Rottemberg trabajó codo a codo con Mirtha Legrand en sus clásicos almuerzos televisados. Pero no solo lo laboral los unía, sino que lo personal también. El productor mantenía una fuerte amistad, Daniel Tinayre con quien compartió infinidad de momentos. Tal es el vínculo que mantenían que fue el propio esposo de la conductora quien le hizo un especial pedido, minutos antes de morir, el 23 de octubre de 1994.

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre fueron una de las parejas más emblemáticas del país

“Sé que esto de la mediación con Mirtha que hice ahora fue simplemente para responderle a Tinayre lo que dijo en la terapia intensiva del Instituto del Diagnóstico la noche anterior a morir”, reveló el productor en una reciente entrevista con Pronto, al momento de señalar que diariamente extraña a su amigo, quien falleció a los 84 años.

Aquella noche de octubre, el abuelo de Juana Viale fue trasladado desde su hogar hacia la clínica, en un estado muy grave. Luego del viaje que contó con la custodia de su esposa y su amigo, se vivió un momento crucial para los tres. “Fuimos a la terapia intensiva y Daniel me miró y me dijo algo que me quedó para siempre. Mirtha estaba a su izquierda y le dijo: “Chiquita, el lunes hacé el programa”. Y luego giró la cabeza a la derecha, donde estaba yo, y me dijo: “Cuidala”, recordó sobre aquella noche en el que firmó un pacto de incondicionalidad con la conductora.

Carlos Rottemberg intervino en la negociación con eltrece tras responder a un pedido que casi 30 años atrás le hizo Daniel Tinayre

“Cuando se armó esto a fines de junio, que se había caído el contrato entre Mirtha y eltrece, intervine por Daniel”, aseguró el productor sobre el momento en el que se dudaba sobre el regreso de la conductora, al no tener un contrato con el canal. Las negociaciones tuvieron traspiés, y tras la trascendencia pública de la situación, decidió llamar a su amiga para pedirle su autorización para intermediar. “Le pregunté si quería que hiciera la mediación y le comenté a ella lo que me había dicho su marido cuando me pidió que la cuidara. Por eso lo hice. Tengo una historia que me atraviesa con ellos”, afirmó.

Aquella mediación en manos de Carlos Rottemberg con las autoridades de eltrece salió como Mirtha esperaba. El sábado 17 de septiembre, la diva de los almuerzos volvió a encabezar la mesa en la que por décadas es el lugar donde las figuras quieren estar presentes, y que durante la pandemia ocupó su nieta, Juana Viale, que ahora cuenta con su propio ciclo, los domingos al mediodía.