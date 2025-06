Caso Maradona: Leopoldo Luque le quitó el micrófono a un cronista en la puerta de su casa

A días de conocerse la decisión del Tribunal Oral Criminal de San Isidro de anular el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los noteros de Desayuno Americano (América TV) interceptó a Leopoldo Luque en dirección a su casa. El enviado por el programa que conduce Pamela David intentó hablar con el neurocirujano, pero este lo agredió.

“El momento incómodo, horrible y agresivo lo vivió Bruno el viernes mientras montaba la guardia en la casa de Luque. Vamos a ver el momento de la agresión”, dijo David antes de emitir el archivo.

Leopoldo Luque se llevó el micrófono del periodista a su casa (Fuente: Captura de pantalla/América)

En el clip se puede ver al notero que se acerca hasta la puerta de la casa del neurocirujano y éste de inmediato le cierra la reja en su cara. “Te lo digo bien, no vengas a romperme las pelotas. Te lo estoy diciendo bien, no vengas a mi casa, tengo a mis hijos acá. No me vengas a romper las pelotas”, expresó con enojo Luque.

Sin embargo, el cronista extendió su micrófono y le consultó: “¿Cómo te sentís con la nulidad del juicio?“. ”A mi casa no. Te lo estoy diciendo bien. Si me ponés el micrófono, acá te lo arranco", siguió uno de los sospechosos de haber tenido un rol activo en la muerte de Maradona.

“¿Me podés responder una pregunta nada más?“, consultó el cronista. ”No. Te lo estoy diciendo bien, estás en mi casa“, volvió a decir y luego de ello le quitó el micrófono de la mano. ”No te lo voy a devolver, quedate acá todo el día", repitió Luque y de inmediato se metió a su casa. “Leopoldo Luque me acaba de sacar el micrófono de la mano, se lo levó a su casa, así que voy a esperar a ver cómo sigue esto”, concluyó Bruno.

El notero de Desayuno Americano explicó que la situación le generó palpitaciones (Fuente: Captura de pantalla/América)

Desde el estudio y en diálogo con Pamela David, el notero relató el momento de tensión que vivió: “Ya llevábamos dos días esperándolo. En este momento quizás logro entender su reacción porque fue el día posterior a la cancelación de juicio. Era entendible que esté un poco alterado. Al tercer tirón me sacó el micrófono y me dijo: ‘Esperalo todo el día’”.

“En ese momento estaba nervioso, con palpitaciones y entonces llamé a la producción para ver qué hacía”, cerró el periodista, que recibió el apoyo de la conductora. Lo cierto es que después de ese hecho, Bruno pudo realizarle una entrevista a Leopoldo Luque en la vereda.