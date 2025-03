Cecilia Milone reaccionó con furia contra Mirtha Legrand: “Me hizo destrucción total”

A Cecilia Milone no le gustó nada la participación de Julieta Novarro y sus declaraciones el sábado pasado en La noche de Mirtha Legrand y lejos de guardarse su furia para la intimidad, decidió hacerla pública a través de sus redes sociales. “Me hizo destrucción total”, arremetió en su cuenta de Instagram contra la gran diva de la TV.

Apenas un día después de la participación de Julieta en la mesa de la diva, Milone compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde destrozó a Legrand. “Lo bien que hice en no ir a cantar a la fiesta de cumpleaños de la señora”, se despachó, sin mucha más explicación, en una frase que dejó inmortalizada entre sus posteos. “¿Qué?”, le preguntó entre los comentarios Moria Casán a su colega, quien se ocupó de forma personal de responderle.

Cecilia Milone y su furia contra Mirtha Legrand

“Venganza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total... cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella, sabe quién arrancó a hablar... lo sabe ella y su descendencia. En fin... Nada que me sorprenda, ya”, aclaró.

El principio del conflicto

Todo comenzó hace algunas semanas cuando Pampito Perelló Aciar sorprendió con una revelación inesperada en Puro Show, su programa de eltrece: aseguró que no fue Artaza el gran amor de la vida de la actriz y cantante sino otra gran figura de la escena local.

“Cuando Nito Artaza con Cecilia Milone tuvieron una de sus discusiones y estaba por llegar a su fin la relación -cuando ella descubre que él estaba con Belén-, Cecilia le dice a Nito Artaza: ´Vos no fuiste el amor de mi vida’”, contó el conductor. “¿Sabés quién fue el amor de mi vida?”, siguió Milone, según el periodista. Luego de un largo silencio y de la insistencia de sus compañeros, el conductor soltó el nombre del hombre en cuestión: “Chico Novarro”.

A partir de ese momento, el tema copó la agenda mediática: mientras Nito Artaza buscó bajar el tono de las declaraciones, Julieta Novarro recordó el día en el que Milone se presentó en su casa para ver a su papá, quien se encontraba enfermo y pidió respeto para su familia. Sentada en el living de Intrusos, criticó el accionar de la artista. “Andá a terapia”, le recomendó a Milone, y recordó que su papá ya no está.

Con el escándalo en auge, Milone decidió realizar una serie de posteos en donde habló de su amor por Novarro, compartió algunas capturas de WhatsApp con mensajes que le había mandado al compositor, explicó desde su punto de vista el día que tocó timbre en la casa de la familia Novarro para verlo, luego de 15 años, antes de que muriera y habló del principio del fin de su matrimonio con Nito Artaza.

Las palabras de Julieta Novarro en La noche de Mirtha

Chico Novarro junto a su hija, Julieta Instagram

El sábado por la noche, la actriz fue una de las invitadas al programa que la chiqui conduce por la pantalla de eltrece. Allí, disparó contra la examante de su papá. “Estar viviendo esta situación es raro, es muy doloroso. Sobre todo para mi mamá”, expresó. “Julieta, ¿cómo les cayó estas declaraciones de Milone”, disparó Mirtha, intrigada por la reacción de la familia a las palabras “tan inoportunas” -enfatizó- de Milone. “Horrible. Primero porque no es verdad. Es completamente inoportuno porque hay una familia en duelo y hay un ser que es mi mamá que acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas, pero que estaba al lado de él y le dio la mano hasta el último día”, explicó.

Julieta Novarro fue una de las invitadas de Mirtha el sábado pasado y se despachó contra Cecilia Milone por hablar del romance con su papá

Más adelante, le bajó el precio a la relación de su papá con Milone. “Yo siempre sentí que él en vida no fue homenajeado como se merecía. ¿Esto es un homenaje? No, no es un homenaje. Si vos tenés amor hacia una persona, amor profundo, esto no lo hacés. Yo no haría nunca una cosa así. Primero porque respetaría la figura de quiénes si están y están en duelo. No tiene ningún sentido. No pasó antes, ¿por qué tiene que pasar 15 años después o 20? Porque sin duda estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde”, completó la actriz visiblemente ofuscada. “Es un melodrama”, señaló Mirtha. “De un personaje solo. Es un unipersonal”, remató Novarro.

LA NACION

Temas Cecilia Milone