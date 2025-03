La contundente respuesta de Mirtha Legrand a Cecilia Milone tras el sorpresivo posteo en su contra

“Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora” , escribió hace algunas horas Cecilia Milone en sus redes en referencia a Mirtha Legrand, quien el pasado 23 de febrero cumplió 98 años y los festejó con una gran fiesta donde la cantante iba a regalarle un show musical. Si bien fue la propia Milone la que decidió bajarse del evento por el duro momento mediático que está atravesando, lo cierto es que la artista explotó de furia al ver a Julieta Novarro, la hija de Chico Novarro, sentada a la mesa de la conductora este fin de semana. Tras el polémico posteo, “La Chiqui” no se quedó callada y le respondió en Intrusos: “Yo no fui quien la invito, ella se ofreció”.

Desde hace semanas, cuando se supo que la protagonista de Drácula había tenido un romance secreto con Chico Novarro, que Milone utiliza su cuenta de Instagram para hacer sus descargos. Sin embargo, este domingo hubo una publicación en particular -que apuntaba directamente hacia Mirtha Legrand- que sorprendió a todos sus seguidores. “¿Quééé?”, fue la reacción de Moria Casán, que le dio pie a su amiga para que se despache con todo: “Venganza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar... lo sabe ella y su descendencia. En fin, nada que me sorprenda ya”, explicó en los comentarios al tiempo que sumaba que estaba cansada de que se aprovecharan de su dolor, la ofendan y se burlen de ella mientras “fingen cariño y admiración”.

“Declaraciones inoportunas”, “Que situación tan violenta”, “Es como un melodrama”, fueron algunas de las frases que la diva de las mesazas pronunció el sábado por la noche cuando Julieta Novarro narraba su propia versión de los hechos en su programa. Estas declaraciones habrían irritado a Milone y la llevaron a expresar su bronca en su cuenta de Instagram.

Ante el revuelo que generaron sus dichos, este mediodía la palabra de Mirtha Legrand no tardó en llegar. Fue en Intrusos y a través de la voz de Karina Iavícoli que “La Chiqui” decidió salir a contestarle. “Un amigo de ella es el que hizo de nexo para ofrecer a Cecilia que iba a cantar en el cumple de Mirtha. Sin cachet, o sea la ofrecía porque Cecilia la admira y la respeta a Mirtha”, comenzó a explicar la periodista dejando en claro que no fue la cumpleañera quién la invitó.

Y enseguida, la panelista leyó textual el mensaje que la estrella de eltrece le envió a su WhatsApp. “Yo le agradecí pero en el medio llama Cecilia por el escándalo que se había generado y decide bajarse, no ir al cumpleaños. Se bajo por el escándalo. Yo no fui quien la invito, ella se ofreció. Yo le quería pagar ”, dijo Legrand sobre el tema. Y con cierta molestia, agregó: “Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis”.

Tras escuchar atentamente la palabra de Mirtha, Rodrigo Lussich aseguró tener “data exclusiva” sobre la relación entre Milone y Chico Novarro. “Julieta dijo que no fue una relación trascendente en la vida de su padre. Hay una tercera mujer que está sufriendo. Chico estuvo ocho años separado de la madre de Julieta, Cristina. El se fue con esa amiga y no era Milone”, reveló el conductor asegurando que la que realmente estuvo al lado del músico cuando este estuvo separado fue esta persona que no es del medio.

Las declaraciones de Julieta Novarro en La Noche de Mirtha

El sábado por la noche, Julieta Novarro fue una de las invitadas al programa que “La Chiqui” conduce por la pantalla de eltrece. Allí, disparó contra la examante de su papá. “Estar viviendo esta situación es raro, es muy doloroso. Sobre todo para mi mamá”, expresó la actriz y dueña de Microteatro. “Julieta, ¿cómo les cayó estas declaraciones de Milone?”, preguntó la conductora intrigada por la reacción de la familia a las palabras “tan inoportunas” de Milone. “Horrible. Primero porque no es verdad. Es completamente inoportuno porque hay una familia en duelo y hay un ser que es mi mamá que acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas, pero que estaba al lado de él y le dio la mano hasta el último día”, explicó la hermana de Pablo Novak, quien le bajó el precio a la relación de su papá con la cantante.

Julieta Novarro fue una de las invitadas de este sábado a La Noche de Mirtha Legrand

“Si vos tenés amor hacia una persona, amor profundo, esto no lo hacés. Yo no haría nunca una cosa así. Primero porque respetaría la figura de quiénes si están y están en duelo. No tiene ningún sentido. No pasó antes, ¿por qué tiene que pasar 15 años después o 20? Porque sin duda estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde”, remató la empresaria notablemente molesta.

El principio de todo

Todo comenzó hace algunas semanas cuando “”Pampito” Perelló Aciar (conductor de Puro show) aseguró que no fue Nito Artaza el gran amor de Milone sino otra figura de la escena local. “Cuando Nito Artaza con Cecilia Milone tuvieron una de sus discusiones y estaba por llegar a su fin la relación -cuando ella descubre que él estaba con Belén-, Cecilia le dice a Nito Artaza: ´Vos no fuiste el amor de mi vida’”, contó el conductor. “¿Sabés quién fue el amor de mi vida?”, siguió Milone, según el periodista. Luego de un largo silencio y de la insistencia de sus compañeros, el conductor soltó el nombre del hombre en cuestión: “Chico Novarro”.

A partir de ese momento, el tema copó la agenda mediática: mientras Nito Artaza buscó bajar el tono de las declaraciones, Julieta Novarro recordó el día en el que Milone se presentó en su casa para ver a su papá, quien se encontraba enfermo y pidió respeto para su familia. Sentada en el living de Intrusos, criticó el accionar de la artista. “Andá a terapia”, le recomendó a Milone.

Con el escándalo en auge, Milone decidió realizar una serie de posteos en donde habló de su amor por Novarro, compartió algunas capturas de WhatsApp con mensajes que le había mandado al compositor, explicó desde su punto de vista el día que tocó timbre en la casa de la familia Novarro para verlo, luego de 15 años, antes de que muriera y habló del principio del fin de su matrimonio con Nito Artaza.

LA NACION