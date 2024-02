escuchar

El miércoles 7 de febrero, Magnolia, la primera hija en común de Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez, cumplió seis años. En las primeras horas de la mañana, ambos padres hicieron publicaciones en las redes sociales y compartieron tiernas fotos y dulces palabras para la homenajeada. Pero, después de una intensa jornada de festejos, la actriz se tomó unos minutos para revelar algunos detalles del cumpleaños de su hija. Mostró el regalo que le hizo, la torta que le preparó e hizo una profunda reflexión que sus seguidores no tardaron en comentar.

“Magnolia, mi hija del medio, cumplía 6 años y decidí hacerle un regalo especial y grabarle un video para que valorara el tiempo y el esfuerzo y entendiera que las cosas no caen del cielo”, expresó la actriz en el video que publicó en su feed de Instagram. “Decidimos ir a comprarle este tocador, le encanta maquillarse, peinarse y todo eso, y el alhajero”, continuó.

En lugar de comprar el regalo listo, Suárez decidió adquirir las piezas de madera por separado, pintarlas de color rosa y armarlo en casa. Todo terminó en un delicado tocador en forma de corona con espejo y hasta una sillita. Cabe mencionar justamente que a pesar de su corta edad, Magnolia ya demostró que es fanática del maquillaje e incluso ya baila y participa de videos junto a su mamá y sus hermanos.

La China Suárez preparó el regalo de Magnolia: le armó un tocador rosa (Foto: Captura de video / Instagram @sangrejaponesa)

Rufina, la hija mayor de Eugenia -fruto de su relación con Nicolás Cabré- la ayudó a acomodar todo. En la mañana del miércoles fue la encargada de taparle los ojos a la cumpleañera para llevarla, acompañada por su hermano menor, Amancio, al lugar donde le esperaba el regalo. En el rostro de la pequeña se dibujó una sonrisa al ver su nuevo lugar de maquillaje. “Muy agradecida y consciente y me hace sentir que todo vale la pena. Los amo”, reflexionó Eugenia.

Asimismo, la cumpleañera recibió el desayuno en la cama. La actriz preparó en una bandeja tres tazas con varias cosas para comer y Magnolia sopló las velitas en una torta con forma de Hello Kitty. Suárez contó que la noche anterior preparó un brownie casero “como pudo”, porque no es “muy buena con las manualidades”.

La China Suárez le armó a Magnolia un tocador y Rufina la ayudó a organizar la sorpresa (Foto: Captura de video / Instagram @sangrejaponesa)

Rufina y Amancio participaron de la sorpresa de su hermana (Foto: Captura de video / Instagram @sangrejaponesa)

El video estuvo acompañado por unas emotivas palabras de parte de la exCasi Ángeles. “Terminando el día y sintiendo que todo esfuerzo por ellos siempre vale la pena. Tengo mucha suerte de tenerlos”, expresó y agradeció a quienes hicieron que su hija tuviera “un día muy feliz”. Entre las personas mencionadas en la publicación estuvieron su mamá, Marcela Riveiro, su mejor amigo, Juan Manuel Cativa y Benjamín Vicuña, el padre de Magnolia.

Sus seguidores rápidamente reaccionaron a su publicación y los comentarios no tardaron en aparecer. “El abrazo de Magnolia a Rufina cuando ve su regalo me da ganas de llorar de emoción”; “Amo esa simplicidad. Las tres tacitas, esa torta llena de amor. No sé por qué me emocioné muchísimo”; “Todo con amor, el único plan a seguir”, fueron algunos de los mensajes. Asimismo, Nicolás Cabré también dejó unas palabras. “Qué hermosura todo”, expresó, conmovido ante la escena.

Los emotivos posteos de la China Suárez y Benjamín Vicuña por los 6 años de su hija Magnolia

Apenas comenzó el día tan especial, los padres de la cumpleañera hicieron posteos en redes para homenajear a su hija. La actriz publicó un video de Magnolia mientras soplaba las velitas con sus hermanos y varias postales “retro” que dieron cuenta de cómo creció en este tiempo. “Te amo desde y para siempre mi Magnolia”, le escribió en su feed.

El mensaje que Vicuña le dedicó a Magnolia (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Por su parte, Vicuña compartió uno de esos textos que tanto lo caracterizan y emocionó a todos con las palabras que le dedicó a su hija. “Niña hermosa, libre y feliz, el tiempo no corre, vuela. Seis años de tu llegada, mi amor, cada vez que te miro, suspiro y me rindo ante la belleza. La belleza de escuchar tu voz y tu risa, la belleza de verte crecer como una niña flor. Ojalá los tiempos puedan florecer contigo amor, ojalá pueda ser el padre que mereces, ojalá el mundo respete tanta belleza y logre un poco de paz”, le manifestó en el posteo.