Luis Ventura reveló un dato desconocido de la separación de Zaira Nara y Diego Forlán

En el contexto de lo que pareciera ser la separación definitiva de Mauro Icardi y Wanda Nara, surgió una información inesperada sobre el casamiento trunco de su hermana Zaira con Diego Forlán. La revelación la aportó Luis Ventura, quien aseguró que recogió el dato de una charla directa con el exfutbolista uruguayo.

“Separaciones escandalosas”, fue el tema de debate en Polémica en el bar (América TV). En ese contexto, Flavio Azzaro mencionó aquella sorpresiva separación. “Hubo un caso paradigmático que fue el de Forlán y Zaira Nara. Él le dijo ‘vos me vas a firmar acá’, le dijo ‘lo mío es mío’”, recordó el panelista, sobre uno de los supuestos motivos que terminaron con la pareja, cuando solo faltaba un mes para que pasara por el registro civil.

Luis Ventura aseguró que Diego Forlán le contó lo que nadie sabe de su separación con Zaira Nara

Ventura, en tanto, comentó: “Hubo un incidente aduanero con siete motores de lancha”. “No tiene nada que ver con Forlán eso”, refutó el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, pero el periodista continuó con su versión. “A mí me lo contó Forlán, almorzando con él y con el papá. El tema es que los motores no eran para ella, eran para el viejo”, sostuvo en referencia al padre de Nara.

Luego, explicó que, cuando volvieron de un viaje al exterior, llegó el momento de pasar por la Aduana y a Forlán le informaron que debía pagar alrededor 35 mil dólares por los contenidos de unos motores para lancha que había en su equipaje.

“¿Cómo motores para lancha, si yo tengo la valija...?”, dijo Ventura, emulando la respuesta de sorpresa que expresó Forlán en ese entonces. “Había cinco o siete motores desarmados para el padre de Wanda y Zaira”, concluyó el conductor de Secretos verdaderos (América TV).

Iúdica agregó que el deportista le hizo firmar un contrato prenupcial a Zaira, que la modelo tomó como una ofensa. En su momento, ella manifestó que desestimó la boda porque vio algo que no le gustó y, en la fiesta de bautismo de uno de sus sobrinos, le comunicó a su hermana Wanda que se suspendía.

Zaira Nara y Diego Forlán, cuando todavía eran novios

Los motivos de la separación, según Zaira Nara

En mayo pasado, Zaira volvió a recordar los motivos de la ruptura con el uruguayo en una entrevista televisiva y dijo que sintió dudas debido a que era muy joven para dar ese paso.

En rigor, su afirmación se produjo cuando Jey Mammón le preguntó cuándo alcanzó una popularidad tal al punto de no poder salir a calle. “Esa fama como que te sentís medio raro, me llegó de una manera fea: después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, respondió la modelo.

Zaira Nara recordó por qué se separó de Forlán - Fuente: América TV

Entonces, el conductor de Los Mammones (América TV) no dejó pasar la oportunidad. “Estás hablando de Forlán. ¿Es verdad que le contaste (de la suspensión del casamiento) a tu familia en el bautismo de un sobrino?”, indagó. “Sí, estaban los sanguchitos preparados para meter en el horno”, contestó la invitada.

Y respecto de las razones de su decisión, comentó: “Era muy chica, entonces es como que tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y es como que no me daba cuenta, porque pensaba: ‘Debe ser lo correcto´. Y un día me dije: ‘Pará, ¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años’”.