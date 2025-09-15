Celeste Cid realizó un fuerte descargo contra quienes la acusaron de haberse hecho una cirugía en la cara

La reaparición de Celeste Cid en los medios de comunicación generó un efecto inimaginable: los usuarios de las redes sociales pusieron el ojo en su condición física, más específicamente, en unas supuestas intervenciones quirúrgicas que se habría hecho la actriz en el rostro.

Estas acusaciones afectaron a la actriz, quien esperó unos días para hacer una devolución en sus redes. Con un comunicado en sus historias de Instagram, Cid apuntó contra sus detractores y dejó su opinión sobre el concepto de belleza que impera en gran parte de la sociedad.

El descargo de Celeste Cid en Instagram

En la introducción del descargo, Cid agradeció, en parte, a quienes elogiaron su trabajo y constancia. Luego de eso, puntualizó sobre la crítica a su imagen: “Leí algunos otros comentarios, sobre todo hablando de cuestiones estéticas como ‘“ya no tiene la misma cara que a los 20, ¿Qué se hizo?, basta de cirugías’“.

“No quería dejarlo pasar, porque creo que hay un tema ahí por debajo que, como mujer, por supuesto me convoca y lo observo en redes en general: pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible”, relató la artista, quien se encuentra en pareja con Santiago Korovsky.

Envalentonada por la crítica despiadada hacia su imagen, Cid fue categórica contra quienes la acusaron de hacerse cirugías para un supuesto embellecimiento. “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, explicó en su comunicado que se viralizó en las redes.

Celeste Cid lanzó un duro descargo sobre quienes apuntaron contra su imagen (Foto: Instagram @celestecid)

En un apartado de su descargo, Celeste Cid se mostró dolida por la mirada femenina del caso, lo que la llevó a reflexionar: “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: no se nos está permitido envejecer”.

“Pues bien: no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otros, también es tiempo de nuestras propias vidas”, reflexionó la actriz en el final de su comunicado, donde se mostró visiblemente afectada por el ensañamiento de algunas personas que se detuvieron en su imagen.

Celeste Cid y Santiago Korovsky

La carrera de Cid en el mundo actoral la impone como una voz autorizada. Desde su irrupción en Chiquititas hasta la fecha, donde su último trabajo fue la película Papa x 2 junto a Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin.

En pareja con el director de División Palermo, Santiago Korovsky, la reconocida actriz, en diálogo con LA NACION, explicó cómo fluye la convivencia entre los dos y en qué etapa de su vida la agarra este noviazgo: “Me veo aprendiendo, y eso me encanta, y aprendiendo con alguien que quiere aprender. Entonces estamos aprendiendo juntos. También es un trabajo. Hay algo de lo romantizado del amor en donde uno pone una expectativa. Es un esfuerzo, un compromiso, pero también las ganas, la creatividad puesta ahí. Nos divertimos juntos, también, eso es fundamental”.