Celeste Cid invitó a los papás de Santiago Korovsky a comer, pero la receta falló y casi prende fuego la cocina
La actriz subió a sus redes sociales un video en el que dejó entrever parte de la reunión familiar y el error que cometió; a pesar del susto, todo fue risas
- 3 minutos de lectura'
Celeste Cid y Santiago Korovsky atraviesan su mejor momento en su relación que empezó a principios del 2025. Para demostrar la buena sintonía, la actriz invitó a los padres del cineasta a comer a su casa, pero la comida no salió como esperaba. Según lo que manifestó ella, intentó reproducir una receta que aprendió en una clase de cocina, pero en algo falló y se incendió el sartén en la que cocinaba. Más tarde compartió su experiencia en las historias de Instagram y lo que fue un susto, terminó por ser un hecho divertido.
Quien primero mostró la intimidad de la familia fue André Horvilleur, hijo de Cid, al postear el video de su madre en la cocina al tiempo que se ve una llamarada que domina parte de la escena. Por un momento todo fue tensión y luego risas entre la familia del protagonista de División Palermo y de la actriz.
Más tarde, Cid replicó el video de su hijo y dio detalles del hecho. “Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió. Luego de ello, agregó el hashtag: “Puede fallar”. Esa escena la musicalizó con la canción de los Red Hot Chili Peppers: “Give it away”.
Además de la reacción de Horvilleur y la explicación de Cid, Korovsky también dio su opinión al respecto y compartió el clip, donde manifestó en palabras: “Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás”. Y advirtió: “La receta no incluía el flameado”.
Cabe remarcar que el vínculo de los artistas nació a mediados de 2024, cuando los dos se conocieron en el avant premiere de la película Simón de la Montaña. Desde ese momento algo los flechó y comenzaron a compartir diferentes espacios juntos. Recién en enero del 2025 el director de cine confirmó su noviazgo con Cid en el marco del cumpleaños número 41 de la actriz. En aquella ocasión la fotografió media oculta en una planta y le deseó felicidades. Del mismo modo, ella lo agradeció y mantuvo un ida y vuelta en Instagram que dejó en claro la relación que mantenían.
