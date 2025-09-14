Las primeras vacaciones de soltera de Chechu Bonelli tras separarse de Darío Cvitanich

Tras una separación con escándalo de Darío Cvitanich, con rumores de infidelidad y terceras en discordia, Chechu Bonelli aún atraviesa el duelo y decidió despejarse de todo ese contexto con un viaje de relajación a Miami junto a sus tres hijas. De este modo, la modelo intenta enfocarse en sí misma y salir del centro de la escena, luego de varias semanas de fuego cruzado mediático.

Chechu se alejó del ruido mediático y se fue de vacaciones con sus hijas

En la serie de imágenes que compartió de sus vacaciones en sus historias de Instagram, la periodista subió una sugestiva foto tomando una gaseosa. En la siguiente, la influencer publicó una foto luciendo una malla, lista para disfrutar del verano.

Chechu disfrutando de sus vacaciones

Chechu utilizó sus redes sociales para mostrar la intimidad de sus vacaciones y también para despejar los rumores sobre su estado de ánimo en la actualidad. La separación con su expareja tras 14 años de relación fue un punto de quiebre para la modelo, que prefirió resguardarse en un principio de los flashes de la prensa.

La modelo disfruta con amigos sus días de relajación (Foto: @chechubonelli)

Hace una semana, la conductora habló de su separación por primera vez. Tras ponerle punto final a su relación con el futbolista, Bonelli dialogó ante las cámaras de Intrusos (América). “Chicos, por favor, no voy a hablar”, fue lo primero que dijo al ver los micrófonos. Las preguntas de los cronistas no tardaron en hacer eco: “¿Qué te tatuaste?“; ¿Cómo estás vos?“; ”¿Es verdad que una amiga tuya los habría encarado a ambos?, que estaban ahí en el VIP". Ninguna de ellas recibió respuesta.

Chechu Bonelli sobre su separación

“Chicos, no tengo nada para decir, la verdad”, volvió a repetir ante la catarata de preguntas que resonaban a su alrededor. “Estoy recontra bien”, fue todo lo que agregó. A la mención de la posible relación de su expareja con Ivana Figueiras, su actitud cambió y se tornó un poco más fría. “Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor”, comenzó el mensaje que el envío una periodista del piso.

“Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”, concluyó.

Chechu se sintió dolida por el manejo de Cvitanich con su nuevo vínculo (Foto: @chechubonelli)

Hace unos días, el periodista Juan Etchegoyen reveló que Chechu Bonelli estaba “furiosa” con Cvitanich, a raíz de decisiones que la conductora considera una “falta de respeto” hacia su familia. La ruptura sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte, y ahora se conocieron más detalles del profundo malestar que atraviesa la periodista, que se siente “dolida y enojada” por cómo se dieron los acontecimientos. Según informó el presentador, la queja de la modelo hacia su ex fue que “debería haber hablado primero con su familia” para blanquear su relación con Ivana Figueiras. En ese sentido, dijo que se sintió “expuesta y descuidada” por esta acción del exjugador de fútbol.

Por su parte, Ivana Figueiras confirmó el vínculo con Darío en el cumpleaños de Zaira Nara. Tras bajar de un auto, fue abordada por los periodistas y se limitó a decir la frase “todo bárbaro” al ser consultada, recurrentemente, por su incipiente relación con el exfutbolista.