Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, explicó por qué rechazó estar en MasterChef Celebrity 3

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, era una de las apuestas para la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, la mujer no participará del reality de cocina que comenzará en noviembre por un motivo muy especial, relacionado con su familia.

Según contó este viernes en una entrevista telefónica en Los ángeles de la mañana (eltrece), la madre del jugador de fútbol tiene pensado viajar a Francia, a donde se mudó Lionel cuando ingresó al Paris Saint-Germain hace un par de meses.

Celia Cuccittini junto a Lionel Messi Instagram @leomessi

Ángel de Brito quiso poner fin a las especulaciones sobre el supuesto ingreso de Celia al reality de Telefe y desde su programa directamente la llamó. “Siempre los miro, todos los días. Los estaba escuchando y le escribí a Pía (Shaw) porque en realidad nunca doy notas, bueno ahora estoy dando una”, bromeó.

Aprovechando la buena onda de la mujer, el periodista le preguntó: “¿Por qué no aceptaste ir a MasterChef? Acto seguido, obtuvo la respuesta: “Porque no, porque ahora el 27 de octubre viajo, ya me voy. Si todavía no estoy ahí en París es porque Lionel no encontraba casa”.

Cabe recordar que Messi se mudó a una propiedad de más de 300 metros cuadrados de superficie, ubicada al oeste de París, en la localidad de Neully-sur-Seine.

La mamá de Messi explicó por qué no va a estar en el MasterChef Celebrity

De dónde surgieron los rumores de que Celia Cuccittini iba a estar en MasterChef

Marina Calabró contó en Lanata sin filtro (radio Mitre) que Cuccittini era “la gran apuesta” de Telefe para la próxima edición del reality show de cocina. “Vienen negociando desde junio”, dijo la periodista en su momento. En ese sentido, agregó: “Ella quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda porque tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”.

Celia confirmó que no estará en el programa de cocina porque va a viajar a visitar a Messi a París, Francia Fabián Marelli

El plato más conocido de Celia son las milanesas de carne que le prepara a Messi cuando están en familia. Este vendría a ser el equivalente a los reconocidos ñoquis de Claudia Villafañe, quien se consagró ganadora de la primera edición del certamen en enero de 2021.

Según pudo saber LA NACION, las grabaciones del exitoso formato que volverá a conducir Santiago Del Moro se iniciarán a mediados de octubre para salir al aire un mes después. Quienes están confirmados y con contrato ya firmado son Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Denise Dumas, Mery del Cerro, la judoca Paula Pareto, Gastón Soffritti, el músico Joaquín Levinton, los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan.

La tercera edición de MasterChef tendrá el mismo jurado y conductor

Recientemente se sumaron más nombres a esa lista: Anamá Ferreira, Reina Reech, la panelista de Bendita (El Nueve) Vicky Braier -conocida como Juariu-, la Tigresa Acuña y Charlotte Caniggia, aunque las conversaciones con algunas de estas figuras todavía continúan. En tanto, los jurados que evaluarán las delicias de los famosos serán nuevamente Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.