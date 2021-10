Tras el insulto racista, Adriana Aguirre y Anamá Ferreira llegaron a un acuerdo: ¿De qué se trata?

Adriana Aguirre y Anamá Ferreira fueron las protagonistas de un violento cruce en la pantalla El Nueve. La exmodelo recibió un insulto racista de parte de la vedette y decidió tomar cartas en el asunto. Si bien no quiso judicializar el episodio, sí pidió que su abogado y el de la mediática lleguen a un acuerdo. A menos de un mes de la pelea, la actriz de 69 años debió hacer tareas comunitarias en el comedor de Margarita Barrientos y se vio obligada a pedir disculpas públicas.

Desde su cuenta de Instagram, Aguirre mostró que cumplió con el acuerdo y subió fotos donde se la ve en Los Piletones, Villa Soldati, junto a Barrientos delante de una mesa cargada de alimentos no perecederos.

Adriana Aguirre posó junto a Margarita Barrientos Instagram

“Hermoso momento compartimos con Margarita Barrientos. Su calidez y ternura me llegó al corazón, un momento inolvidable en mi vida”, escribió en el posteo y luego invitó a sus 160 mil seguidores a donar alimentos a la organización.

Adriana publicó dos imágenes en su cuenta de Instagram en donde dejó registrados los momentos que pasó en el comedor y, en una de las fotos, además de estar acompañada por Barrientos, se la puede ver junto a su exmarido, Ricardo García.

Adriana Aguirre realizó tareas comunitarias junto a Margarita Barrientos instagram

El acuerdo legal entre las famosas también incluyó un pedido de disculpas público, el cual Aguirre efectuó durante la emisión de Intrusos (América Tv). “La donación fue algo maravilloso, ahora que tanto necesita Margarita Barrientos, que tuvo que cerrar por falta de donaciones los comedores. Lo hice con el alma y con el corazón. Muy feliz, porque si bien es parte de un acuerdo al que han llegado los abogados, lo hice de motus propio”, explicó frente a la cámara.

Adriana Aguirre llegó a un acuerdo con Anamá Ferreira y donó alimentos a un comedor

Y, cerrando su testimonio, agregó: “De ahora en más no vamos a hablar más una de la otra, es parte del acuerdo”.

Adriana Aguirre realizó donaciones al comedor Los Piletones insta

El enfrentamiento entre Adriana Aguirre y Anamá Ferreira

Está en tus manos (El Nueve) es un programa de competencias conducido por Edith Hermida, en donde los participantes pueden ganar efectivo o premios. En una de las emisiones invitaron a Aguirre y a Ferreira y, lo que debía ser un día de diversión, terminó de la peor manera.

Adriana Aguirre le dijo mono a Anamá Ferreira en pleno programa

Mientras Adriana daba detalles de lo mal que la pasó y las secuelas que le dejaron un accidente que sufrió en el escenario durante una obra, Anamá la interrumpió para que se concentren en el juego y esto desató la furia de la vedette, que le expresó: “¡Pará! ¡Dejame hablar, mono!”.

Dolida, la exmodelo se retiró del programa. Tras ser víctima de los insultos racistas, compartió un video en sus redes sociales en donde expresó cómo se sentía: “Soy negra y estoy orgullosa de serlo, nunca pasó por mi cabeza ser racista contra alguna nacionalidad, hoy paso algo muy feo y tengo una tristeza infinita de que algunas personas todavía tienen el corazón tan mal, que sus cabezas sea de una manera tan triste”. Asimismo, agregó: “En fin, lo entrego a Dios, porque el INADI no existe, no voy a perder mi tiempo”, haciendo referencia a la no respuesta que recibió del organismo institucional.