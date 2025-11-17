Chayanne sumó una nueva fecha en Vélez para el cierre de su gira en Argentina

El cariño entre Chayanne y el público argentino no para de crecer y esto se evidencia en la venta de entradas. El artista sumó un nuevo recital en Buenos Aires como parte de su Bailemos otra vez Tour, que será el 13 de marzo en el estadio de Vélez, para cerrar a lo grande su gira por Argentina junto a sus miles de fanáticas. La preventa se abrirá este martes a las 12 horas para clientes de la tarjeta Galicia Visa y la venta general será este jueves al mediodía, por lo que la expectativa es mayúscula.

Tras agotar todas las entradas de sus cinco presentaciones en el Movistar Arena, el cantante puertorriqueño confirmó este lunes que también actuará en Vélez el 13 de marzo para cerrar la gira que lo traerá también a la ciudad de Córdoba y a países como Chile y Uruguay. “Yo solo obedezco... nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez mis porteñas”, anunció el cantante en sus redes sociales y desató el delirio de sus fanáticas.

Chayanne anunció una nueva fecha en Argentina

Luego de más de cinco años sin visitar el país, el artista regresará con su Bailemos otra vez Tour, un espectáculo que mezcla su reciente material con una selección de canciones que marcaron distintas generaciones.

Apenas se habilitó la compra de tickets, Chayanne vendió por completo sus funciones del 24 y 25 de febrero y las del 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena; además del recital del 11 de marzo en Córdoba, en el Estadio Instituto. Así, el recorrido será: primero Buenos Aires, luego Córdoba y, finalmente, un regreso a la ciudad para un gran cierre en Vélez.

Antes, el músico brindará conciertos en las ciudades chilenas como Concepción, Viña del Mar y Santiago, el 7, 11 y 14 de febrero respectivamente, mientras que arribará a Montevideo, Uruguay, el 19 de ese mismo mes.

El cantante tendrá una larga gira por Argentina, Chile y Uruguay

En este show, el músico propone un recorrido musical integral de su carrera, donde combina clásicos como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame”, “Atado a tu amor”, “Torero” y “Dejaría todo”, con temas más recientes como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”.

Cómo sacar las entradas para el show de Chayanne en Vélez

La preventa de entradas para la nueva fecha de Chayanne en el estadio de Vélez Sarsfield será exclusiva para clientes de tarjeta Galicia Visa y comenzará este martes 18 de noviembre a las 12 horas por 48 horas o hasta agotar el cupo.

La venta general comenzará el jueves 20 de noviembre a las 12 horas. Ambas etapas se realizan por la página web de Entrada Uno.