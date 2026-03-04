Los beneficios desconocidos de cocinarle arroz con calabacín a tu perro

En los últimos años, el cuidado de las mascotas comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de los hogares. En ese contexto, muchos dueños de perros empezaron a prestar mayor atención a la alimentación de sus animales y buscar alternativas que complementen o acompañen el alimento balanceado.

Aunque hoy existen múltiples opciones de comida industrial para perros que facilitan la rutina diaria, algunas personas eligen volver a preparaciones caseras. Una de las combinaciones que más recomiendan los especialistas es arroz con calabacín, una receta fácil de preparar que puede aportar ciertos beneficios cuando se ofrece de manera adecuada.

Veterinarios y expertos en nutrición canina citados por portales especializados como PetMD y American Kennel Club (AKC) señalaron que esta mezcla puede incorporarse ocasionalmente a la dieta del perro, siempre que no reemplace el alimento balanceado y se prepare sin condimentos. Sin embargo, como recuerdan los especialistas, cada individuo es distinto y siempre un cambio en su alimentación diaria debe ser aprobado por su veterinario de confianza.

La alimentación de los perros siempre debe ser seguida por un veterinario de confianza (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

¿Qué beneficios puede aportar el arroz con calabacín a los perros?

El arroz con calabacín reúne dos ingredientes de digestión sencilla que combinados pueden resultar útiles en determinadas situaciones. Entre los beneficios que destacan los especialistas se encuentran:

Aporta energía rápida y suave : el arroz blanco contiene carbohidratos de fácil digestión que pueden brindar energía de forma rápida sin generar una carga digestiva excesiva.

: el arroz blanco contiene carbohidratos de fácil digestión que pueden brindar energía de forma rápida sin generar una carga digestiva excesiva. Mejora el tránsito intestinal : el calabacín contiene fibra soluble, lo que puede ayudar a regular la digestión y favorecer el funcionamiento intestinal.

: el calabacín contiene fibra soluble, lo que puede ayudar a regular la digestión y favorecer el funcionamiento intestinal. Puede ayudar en casos de malestar digestivo leve : esta preparación suele recomendarse como parte de dietas blandas temporales cuando los perros atraviesan episodios pasajeros de diarrea, vómitos o inapetencia.

: esta preparación suele recomendarse como parte de dietas blandas temporales cuando los perros atraviesan episodios pasajeros de diarrea, vómitos o inapetencia. Sirve como alimento liviano en etapas de recuperación: muchos veterinarios sugieren esta combinación de forma ocasional cuando el animal se está recuperando de un problema gastrointestinal.

Cómo preparar arroz con calabacines para mi perro de forma sencilla y económica

¿Cómo preparar arroz con calabacín para un perro?

Para que esta comida sea segura para el animal, los expertos recomiendan seguir algunas pautas básicas al momento de prepararla.

Utilizar arroz blanco bien cocido .

. No agregar sal, aceites ni condimentos .

. Cocinar el calabacín hervido o al vapor .

. Retirar la cáscara dura y las semillas grandes si las tiene.

Servir en porciones pequeñas.

La clave está en mantener la receta lo más simple posible para evitar ingredientes que puedan resultar perjudiciales para el sistema digestivo del perro. A su vez, los especialistas coinciden en que se trata de una alternativa útil como complemento ocasional. Es por eso que solo se puede dar de comer entre una y dos veces por semana, no debe reemplazar el alimento balanceado si es que el animal ya lo consume, y los perros que deben extremar los cuidados al ingerirlo son aquellos que tienen diabetes, sobrepeso o enfermedades crónicas.

Además, muchas personas que trabajan largas jornadas encuentran en este tipo de preparaciones una alternativa práctica, ya que al cocinar arroz y verduras para sus mascotas, también pueden preparar un plato sencillo para ellos mismos, optimizando tiempo y gastos en la cocina.