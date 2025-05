Chechu Bonelli y Darío Cvitanich estarían en crisis tras 14 años juntos: “Él se fue de la casa”

Durante años, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich parecían tener una de esas historias que desmentían los pronósticos: amor duradero, tres hijas, y un vínculo que supo mantenerse lejos del ruido mediático. Después de más de 14 años juntos y diez de casados, la pareja siempre se mostró reservada, sin grandes escándalos a la vista. Pero en las últimas horas, comenzaron a circular nuevos rumores que apuntan a una fuerte crisis. Según trascendió, él habría dejado la casa familiar y, aunque ninguno de los dos habló públicamente, hay quienes aseguran que la situación viene tensa desde hace varias semanas.

La información salió a la luz en LAM (América TV), el programa que conduce Ángel de Brito. Fue el panelista Pepe Ochoa quien dio los primeros detalles sobre el presente de la pareja. “Con el tiempo se generó una crisis. Hubo un desgaste. Ella sigue muy enamorada, pero él no tanto. Por eso se fue de la casa”, expresó en vivo. Además, aseguró que la decisión del exfutbolista no fue impulsiva: se habría ido del domicilio que compartía con su esposa hace aproximadamente un mes. En ese lapso, vecinos del barrio privado donde vivía la familia notaron su ausencia, y comentaron que dejaron de verlo ingresar.

Estallaron los rumores de crisis entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Según relató Ochoa, durante ese mes en el que Cvitanich habría estado fuera del hogar, fueron otras personas quienes pasaban a buscar a las hijas del matrimonio, lo que despertó curiosidad entre los vecinos que ya conocían la rutina de la familia. “Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”, explicó el panelista, quien también contó que intentó comunicarse con Chechu para confirmar la versión, pero no obtuvo respuesta. “Le escribí a ella y nunca me contestó, ni siquiera para decirme sí o no”, detalló. Por su parte, Ángel de Brito sumó que él tampoco recibió respuesta cuando intentó contactarla. A esto se sumó el aporte de Yanina Latorre, que trajo un testimonio del círculo íntimo: “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”, lanzó.

Los gestos en redes de la pareja en medio de los rumores

Si bien ninguno de los dos decidió hablar públicamente sobre la situación, algunos detalles en sus redes sociales no pasaron desapercibidos. Por un lado, Chechu se mostró merendando sola con una de sus hijas mediante una historia de su cuenta de Instagram, una escena íntima y alejada del plano familiar completo. Por el otro, Darío compartió una imagen leyendo un libro, acompañada por la canción “Evolución” de la banda Don Osvaldo, un gesto que muchos interpretaron como una señal personal sobre el momento que está atravesando.

Por el momento, ninguno de los dos salió a aclarar la situación

Rumores que vienen desde hace tiempo

Desde el entorno de ambos confirmaron que la relación atraviesa un momento complicado. Uno de los últimos registros en redes sociales donde se los ve juntos data del 31 de diciembre de 2024, cuando Chechu compartió un posteo de fin de año con una reflexión personal. En esa publicación, mostró algunas fotos junto a su marido, aunque algunos notaron la falta de calidez habitual y hoy, con el paso del tiempo, cobra otro sentido.

Otro gesto que no pasó desapercibido fue la falta de interacción por parte de Darío Cvitanich durante el cumpleaños número 40 de su esposa, el pasado 3 de mayo. Ese día, la conductora publicó en Instagram un mensaje introspectivo acompañado por un carrete de fotos en el que él no aparecía. “Llegás en un momento de crecimiento personal extremo, pero creo que también me queda mucho más”, escribió, dirigiéndose simbólicamente al nuevo ciclo que comenzaba para ella. Aunque no hizo ninguna referencia directa a su situación sentimental, muchos interpretaron ese mensaje como una señal de lo que estaba viviendo en el plano privado.

Chechu Bonelli celebró su cumpleaños sin presencia visible de su marido

Actualmente, ambos trabajan en ESPN, aunque en roles distintos: ella como conductora de SportsCenter y él como comentarista y representante de futbolistas. Durante años construyeron una relación sólida, lejos del escándalo, enfocada en sus carreras y en la crianza de sus hijas Lupe, Carmela y Amelia. Por eso, la crisis actual tomó por sorpresa a quienes los veían como un matrimonio consolidado.