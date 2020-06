El "Chino" Volpato habló de los dichos de Dady Brieva sobre Venezuela y calificó a su compañero de Midachi como "radicalizado"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 16:38

La semana pasada el humorista Dady Brieva hizo un descargo en vivo durante su programa de radio Volvamos mejores (Radio El Destape) . "Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora", dijo hablándole directamente al presidente Alberto Fernández .

Sus palabras resonaron durante varios días y generaron una gran polémica. Ahora Darío "el Chino" Volpato , su compañero histórico en Midachi , se refirió al asunto y calificó a Brieva de "radicalizado".

A través de un comunicado a Radio Cadena 3 , Volpato sostuvo: "Sin lugar a dudas, esta radicalización de Dady desde hace un tiempo ha generado algunas controversias entre el público de Midachi. Los comentarios de Dady siempre se respetaron en el grupo, pero no significa, al menos en mi caso, que esté de acuerdo".

En junio de 2019, Volpato ya había hablado de la relación de Brieva con la política

"La gente está harta de que los maltraten, que vean al que trabaja y con éxito como el enemigo", sostuvo Volpato. "La verdad entre nosotros: Dady no vive de la manera que lo plantea , por eso los cercanos que lo conocen, especialmente los periodistas, saben que en estos momentos, trabajando en un medio tan radicalizado, no puede ser equilibrado en sus mensajes", explicó el comediante que completa el trío que integran Brieva y Miguel del Sel . "Lamentablemente él (por Brieva) tiene más que perder que cualquier político que vive de esto y ha hecho su vida a partir de la política", concluyó el actor.

En veredas opuestas a Brieva, los ex compañeros de Midachi se despegaron de sus dichos en varias oportunidades Fuente: Archivo

No es la primera vez que Volpato se refiere al vínculo de Dady con el kirchnerismo. ""Hay cosas que se dicen en lugares que no se deben decir. Yo creo que Dady no le está haciendo bien al kirchnerismo. Me parecen que no ayudan sus palabras", dijo sobre su compañero en junio de 2019 a Radio Mitre .

En los meses previos a las elecciones presidenciales, en las que Brieva manifestó abiertamente que votaría al Frente de Todos , Volpato dijo: "Yo no tengo decidido mi voto. Cada vez tiene que haber más grises. No hay que estar ensañado con una idea o pensar que lo que está es mejor que lo que estuvo. Yo tomaré una decisión pensando en el futuro del país, que se arreglen algunas cosas. Yo no creo que el kirchnerismo cambie mucho su manera de pensar".