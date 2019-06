Foto: Slavador Hamoui / Conclusión

Si bien Darío "El Chino" Volpato trabaja con Dady Brieva hace décadas en "Midachi", el trío no siempre coincide en su visión política. Esta vez, el "Chino" lo dejó en claro cuando habló sobre los polémicos dichos del humorista y aseguró: "Yo no pienso lo que dijo Dady Brieva".

En una entrevista con Radio Mitre, el actor y humorista fue categórico al analizar los dichos de su compañero. "Hay cosas que se dicen en lugares que no se deben decir. Yo creo que Dady no le está haciendo bien al kirchnerismo. Me parecen que no ayudan sus palabras", dijo sobre su compañero.

El humorista siguió: "Él sabrá por qué lo dijo. Así como está Dady hay mucha gente que son petardistas que llaman la atención del periodismo. Se hablan de cosas que están fuera de la coyuntura".

Finalmente, Volpato habló sobre su visión política y dijo: "Yo no tengo decidido mi voto. Cada vez tiene que haber más grises. No hay que estar ensañado con una idea o pensar que lo que está es mejor que lo que estuvo. Yo tomaré una decisión pensando en el futuro del país, que se arreglen algunas cosas. Yo no creo que el kirchnerismo cambie mucho su manera de pensar".