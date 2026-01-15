Christian Petersen mostró su nueva filosofía de vida tras su internación

Christian Petersen, el reconocido chef que conmovió a sus seguidores tras sufrir una falla multiorgánica después de una excursión al volcán Lanín, transita su recuperación con una profunda introspección y un ritmo de vida renovado. Lejos del vértigo de la alta cocina y las aventuras extremas, convirtió sus redes sociales en un diario de su paulatino regreso, donde comparte mensajes que denotan un cambio radical en su perspectiva. “Qué sensación tan buena y tan profunda esta de ir poco a poco”, expresó en una historia de Instagram (@chrispetersenok), la cual acompañó con una imagen de sus zapatillas sobre el asfalto y en un camino en ascenso. Esta frase encapsula la filosofía que ahora guía sus días.

Christian Petersen generó ilusión en sus redes con la foto de su recuperación Instagram (@chrispetersenok)

La internación en terapia intensiva, que se extendió por 25 días entre San Martín de los Andes y el Hospital Alemán de Buenos Aires, fue un punto de inflexión. Desde que recibió el alta médica a principios de enero, Petersen se refugió en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y optó por la tranquilidad del campo y el contacto con la naturaleza como motores de su sanación. Se lo ve más delgado, mientras camina con calma y riega plantas en su jardín, una imagen que él mismo resume: “Un guerrero en el jardín... Regenerando, día a día”.

El video de Christian Petersen en Instagram tras su recuperación

Uno de los cambios más elocuentes en sus hábitos es el uso de su reloj digital. Antes, este dispositivo era una herramienta para “entrenar más y mejor”; ahora, su función es muy distinta. “Lo uso para ver cómo me voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo”, explicó Petersen en sus historias. En una fotografía compartida, el reloj marcaba 76 pulsaciones por minuto, un dato que ahora es central para monitorear su progreso y que se convierte al medidor de rendimiento en un aliado para la escucha interna y la paciencia. Esta redefinición del propósito de un objeto tan cotidiano subraya la transformación de sus prioridades: el foco ya no está en el máximo rendimiento, sino en la recuperación sostenida.

La quietud y la soledad, antes quizás menos valoradas, ahora son compañeras de su camino. “Una fresca y suave soledad...”, escribió en sus redes. Además, en una de sus publicaciones, Petersen compartió una cita de Henry Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”. Este mantra resuena como un testimonio de su capacidad para encontrar significado incluso en la adversidad más profunda. Su rutina actual, entre mates, libros y una libreta de notas, es una crónica de autoconocimiento, donde cada pequeño avance es una victoria.

Christian Petersen mostró cómo monitorea su salud para no volver a sufrir el mismo problema

El chef, conocido por su pasión culinaria, también dio indicios de un eventual regreso a los fogones. Una foto de medialunas con el mensaje “Suave, sin prisa pero sin pausa… a seguir” y un emoji de bandera argentina, fue interpretada por sus seguidores como una señal de que ya está próximo a volver a la cocina. Estas publicaciones no solo documentan una recuperación física, sino que ofrecen a sus seguidores una lección sobre cómo reevaluar el ritmo de la vida, valorar lo elemental y encontrar, en la quietud y la paciencia, las compensaciones que solo surgen tras enfrentar el abismo. Cada esfuerzo, por mínimo que sea, es ahora un hito a celebrar en este nuevo y significativo capítulo de la vida de Christian Petersen.