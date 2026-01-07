Christian Petersen: qué dice el último parte médico donde anunciaron el alta

El chef Christian Petersen recibió el alta médica de los profesionales del Hospital Alemán para regresar a su hogar tras semanas de incertidumbre médica. El empresario gastronómico sufrió una descompensación en diciembre mientras ascendía el volcán Lanín, episodio que derivó en su internación de urgencia.

El último parte médico de Christian Petersen

La institución médica emitió un comunicado breve con la firma del doctor Norberto Mezzadri. El texto ratifica la mejoría del paciente tras su llegada al centro de salud el pasado 26 de diciembre. El escrito destaca la “evolución clínica favorable” de Petersen y confirma que recibió el alta médica, por lo que ya no se encuentra internado en el establecimiento. “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente Christian Petersen recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”, señalaron.

El Hospital Alemán dio a conocer el alta de Christian Peterson

La palabra de Christian Petersen

Petersen dialogó con el periodista Juan Etchegoyen para aclarar su situación personal apenas abandonó la clínica. El cocinero explicó la falta de certezas sobre el origen exacto de su descompensación. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, declaró.

Christian Petersen confirmó su salida del Hospital Alemán

El conductor televisivo indicó que los médicos aguardan datos específicos para cerrar el diagnóstico. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, aseguró. También reconoció una alteración en su ritmo durante el descenso del volcán Lanín. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, afirmó.

Christian Petersen aseguró no recordar detalles del incidente

El incidente de Christian Petersen en el Lanín

El incidente ocurrió en diciembre mientras Petersen ascendía al Lanín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, pero el malestar físico obligó a interrumpir la travesía. Los guías lo asistieron en el terreno con la colaboración de efectivos de Gendarmería. La primera atención médica tuvo lugar en el hospital de Junín de los Andes.

La complejidad del cuadro requirió una derivación al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permaneció en esa institución durante dos semanas. Un operativo sanitario concretó su traslado a Buenos Aires el viernes 26 de diciembre para continuar el tratamiento en el Hospital Alemán.

Christian Petersen se descompensó durante el ascenso al volcán Lanín en diciembre Instagram (@chrispetersenok)

Contrapuntos sobre el descenso y las hipótesis clínicas

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundió un reporte con diferencias respecto al relato del chef. El comunicado de la entidad sostiene que Petersen “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”. Los especialistas de la montaña mencionaron una actitud “prepotente” del cocinero hacia el equipo y un comportamiento nocturno que afectó el descanso del grupo.

Diego Bares, jefe clínico del Hospital San Martín de La Plata, analizó las posibles causas médicas del episodio y planteó dos escenarios probables ante este tipo de descompensaciones en altura. “Hay dos situaciones probables: que haya tenido previamente una patología cardiológica o respiratoria, o un mal agudo de altura, donde independientemente de los controles, es tal el desfasaje, que disminuye el oxígeno en los tejidos”, detalló el médico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.