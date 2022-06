¿No será mucho? El programa con el que Viviana Canosa quiso replicar a Susana Giménez pero solo logró un polémico y abrupto final

Comenzaba el año 2004 y Daniel Hadad, flamante dueño de Canal 9, diseñó toda una programación nueva para salir a competir con los canales líderes.

El empresario le había comprado, un año antes, la histórica emisora de Alejandro Romay al grupo australiano propietario de Azul Televisión. La primera decisión del periodista fue devolverle al canal su nombre original, el que lo había hecho exitoso en los años ochenta y parte de los noventa.

Durante 2003 puso toda la carne al asador y terminó tercero en el promedio general del año y en 2004 buscó crecer aún más, renovando la imagen con varios estrenos.

A principios de marzo de ese año, una de las apuestas más fuertes fue el ciclo ¿No será mucho?, que debutó a las 20 de la mano de Viviana Canosa. El programa arrancó con 8.4 puntos de rating y muchísima producción: tribuna, musicales, invitados, juegos y la impronta personal de su por entonces colorada conductora.

Viviana tenía ya una larga historia en Canal 9, desde sus comienzos como panelista de Chiche Gelblung, con un grupo de mujeres entre las que estaban Marina Calabró y Evelyn Von Brocke, entre otras. Luego de su recordado paso - y pelea con Jorge Rial- por Intrusos en el Espectáculo , por América, en 2003 volvió a Canal 9 para ponerse al frente del ciclo Los profesionales de siempre, acompañada, entre otros, por Ángel de Brito, Augusto Tartúfoli y Paul García Navarro. El objetivo de ese ciclo era competir con el programa de su exjefe Rial. Canosa sabía cómo marcar la diferencia y, muchas veces, logró incluso imponerse en la franja.

¿No será mucho? nació el 8 de marzo de 2004 con la idea de recalentar el prime time de Canal 9, nada menos que en el histórico horario del programa de Susana Giménez en Telefe . Rápidamente, las comparaciones no tardaron en llegar. Y si bien, en un comienzo, el ciclo contó con algunas figuras invitadas como David Bisbal, de a poco, la producción se fue desinflando y la audiencia fue bajando semana a semana, lo que provocó un repentino levantamiento del mismo, a menos de dos meses de estar al aire.

El final fue de un día para el otro, en medio de un denuncia en vivo de Viviana Canosa sobre una persona -a quien jamás nombró- que la estaba siguiendo. “Me está pasando algo bastante feo” , comenzó diciendo la conductora para luego continuar: ”Hace tres semanas que me está pasando, hoy lo terminé de corroborar, hay un hdp que me está haciendo una persecución muy fea. Yo de acá me voy a la comisaría a hacer la denuncia porque ya sé quién es...”

Afligida, concluyó: “Yo no sé qué pecado cometí yendo a las ocho de la noche, se ve que hay gente a la que le molesta y mucho ”. Ese miércoles de abril fue la última emisión del programa. Sin que mediara una aclaración o despedida, el ciclo no se emitió el jueves ni tampoco el viernes de esa semana para, luego, quedar discontinuado.

Más allá de todo, aquel año Daniel Hadad cumplió su objetivo, parcialmente, cuando Canal 9 se ubicó en el segundo lugar detrás de Telefé, el día viernes 30 de julio, al obtener 12 puntos de promedio , desplazando del segundo puesto a Canal 13, que cosechó 10,9 puntos. La clave: el buen rating que alcanzó la histórica pelea de Mike Tyson, con 24,6 puntos de promedio y picos de 31,7 puntos.

Un año en el que todos estuvieron “locos por el rating”

2004 fue el año en el que se instaló la famosa frase “al término de” , que iba a marcar el comienzo de una feroz pelea entre los canales en la búsqueda de mayor rating, sin respetar los horarios anunciados de los programas. Paradójicamente, esa audiencia que se disputaban, es a quien menos valoraban.

Los Roldán fue la telecomedia diaria que obtuvo altísimos números y propició, por primera vez en televisión, que la relación amorosa entre un varón de clase alta y una mujer trans se convirtieran en la pareja del momento, Uriarte y Laisa, interpretados por Florencia de la V y Gabriel Goity.

Los Roldán, la exitosa tira de Ideas del Sur para Telefe

Ese año, Florencia Peña se consagró como la reina de las sitcoms protagonizando La Niñera; María Laura Santillán y Santo Biasatti debutaron al frente de Telenoche. Además, un escándalo marcó un antes y un después en la televisión: Punto Doc emitió una cámara oculta, muy cuestionada, al cirujano Alberto Ferriols, en la que se lo veía pidiendo favores sexuales a cambio de operaciones.

Ese mismo día, el médico junto a su esposa, Beatriz Salomón, vieron en vivo el informe y realizaron un fuerte descargo en Intrusos en la noche, de Jorge Rial. Años después, la vedette confesó que la llevaron engañada y se lo repechó al conductor de por vida.

El 5 de marzo falleció Juan Castro y todos los programas de espectáculos y noticieros, dedicaron semanas a la muerte del exconductor de Kaos en la ciudad, algunos de ellos pasando por encima de todo límite ético a la hora de informar. Pero la gran noticia de 2004 llegó en el último día hábil de diciembre, cuando Marcelo Tinelli anunció su pase de Telefe a Canal 9 y Daniel Hadad demostraba que su pelea iba en serio.

Viviana Canosa, reconvertida hoy en conductora política

El lugar de ¿No será mucho? lo ocupó No hay dos sin tres, ciclo humorístico con Pachu Peña, Pablo Granados y Freddy Villarreal, que se transformó en el éxito humorístico del año. En lo que a Viviana Canosa se refiere, volvería a Canal 9 para conducir Los Profesionales, Más Viviana, luego un programa social de actualidad, llamado Viviana, y años más tarde un ciclo periodístico político con el que le dio un giro rotundo a su carrera, Nada Personal.

Hoy, en la pantalla de A24, Viviana con vos cosecha índices de audiencia muy altos para esa franja y logró instalarse, con un discurso sin medias tintas, en el liderazgo de los canales de noticias.