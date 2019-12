Kristen Stewart habló sobre el fracaso de taquilla de su film Ángeles de Charlie

Kristen Stewart habló sobre el fracaso de taquilla de su film Los ángeles de Charlie

16 de diciembre de 2019 • 08:25

Las críticas de la nueva versión de Los ángeles de Charlie no han sido buenas, tampoco los resultados de su taquilla alrededor del mundo . Así las cosas, Kristen Stewart opinó sobre el recibimiento del film de Elizabeth Banks que protagoniza junto a Naomi Scott y a Ella Balinska.

"Si soy sincera, creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena, de la que no estuviera orgullosa y que haya visto mucha gente, estaría destrozada. Afortunadamente, no tengo ninguna preocupación porque estoy muy orgullosa de ella", dijo Stewart a Playlist.

Según detalla ese medio, Ángeles de Charlie tuvo un presupuesto de 48 millones de dólares y solo ha logrado recaudar 56 millones de dólares a nivel mundial. Sólo en los Estados Unidos, jugando de local, lograron una taquilla de tan solo 8 millones de dólares en su semana de estreno.

Para Stewart no ayudó el enfoque tan feminista que le dieron a la campaña de promoción de la película: "No ha sido fácil tener conversaciones sobre feminismo tremendamente politizadas en entrevistas de cinco minutos en televisión sobre Á ngeles de Charlie. Cuando el único plan era ´solo queremos pasarla bien´".

Es por eso que la actriz dijo: "No creo que haya una secuela del film, pero me parece bien que exista porque hay gente que la puede disfrutar y a la que le parece importante... claro que no en una manera seria".