Belén, el film de Dolores Fonzi, se quedó afuera de las nominaciones para los Globo de Oro

Esta mañana en Los Ángeles la temporada de premios de Hollywood se puso oficialmente en marcha con el anuncio de los nominados a los Globo de Oro. El galardón que eligen periodistas de cine y TV de todo el mundo se entregará el 11 de enero y marcará el ritmo del resto de la larga temporada de premios que culminará el 15 de marzo con la ceremonia de los Oscar. Y aunque una y otra estatuilla son votadas por grupos muy diferentes se sabe que las campañas de promoción para conseguir una nominación a los premios de la Academia de artes y ciencias cinematográficas siguen de cerca lo que sucede en los Globo de Oro.

Belén - Tráiler Oficial

En esa línea, los anuncios de hoy, complicaron las posibilidades de que Belén, el film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, candidato de la Argentina en la categoría de Mejor película internacional, consiga formar parte de la primera lista que decidirá a los nominados en el rubro. Ese listado se dará a conocer el 16 de diciembre y aunque la reciente mención conseguida por Belén en los premios Critic’s Choice le dio un impulso a la película argentina, su ausencia entre las candidatas a quedarse con el Globo de Oro podría dejarla afuera de la competencia por el Oscar.

Fue solo un accidente LesFilmsPelleas

Este año el rubro de Mejor película no hablada en inglés-o internacional como figura en los Oscar- es uno de los más competitivos que se recuerde en mucho tiempo. Para comprobarlo basta con repasar a los nominados anunciados hoy, films que ya llevan un exitoso recorrido en festival de cine de todo el mundo: Fue solo un accidente, de Jafar Panahi (Francia); No Other Choice, de Park Chan-wook (Corea del Sur, se estrena el 15 de enero en Argentina), El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil), Valor sentimental, de Joaquim Trier (Noruega, llega a las salas argentinas el 25 de diciembre), Mirar el sol, de Mascha Schilinski (Alemania), La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Túnez) y Sirât, de Oliver Laxe (España, se estrenará en la Argentina el 29 de enero).

Dada la composición internacional de los votantes de los Globo de Oro, más de 300 periodistas especializados de 75 países distintos, incluida la Argentina, el resto de las categorías principales también cuentan con una fuerte presencia de autores e intérpretes llegados desde la periferia de Hollywood. Así, en los rubros más codiciados de la ceremonia, Mejor película dramática y de comedia, aparecen Valor sentimental, Fue solo un accidente y El agente secreto entre los candidatos en drama y No Other Choice por el lado de las comedias.

En la categoría de Mejor director y guion también competirán Panahi y Trier. Además, Renate Reinsve, la protagonista de Valor sentimental quedó nominada como Mejor intérprete en un film dramático y entre los intérpretes de reparto figuran Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning y Stellan Skarsgaard, por sus trabajos en la película de Noruega. Para completar el cuadro internacional, el actor brasileño Wagner Moura (El agente secreto) fue nominado como Mejor intérprete principal en un drama mientras que el surcoreano Lee Byung-hun fue mencionado entre los candidatos en el rubro de Mejor actor en un film de comedia por su labor en No Other Choice.

