La Tierra errante, un film que se estrena sin promoción y que sin embargo es la película china más exitosa

Hernán Ferreirós 14 de mayo de 2019

La Tierra errante. Dirección: Frant Guo. Elenco: Qu Chuxiao, Li Guangjie, Ng Man-tat, Zhao Jinmai, Wu Jing y Qu Jingjing. Disponible: Netflix . Calificación: buena.

La película china La Tierra errante es un blockbuster calcado de los más estandarizados productos de la maquinaria de Hollywood, pero con algunas diferencias que marcan sin lugar a duda su lugar de origen.

Sin anuncio alguno, Netflix estrenó el film hace un poco más de una semana. La decisión es insólita porque ésta fue la película china mas exitosa de su historia, con cifras de recaudación solo superadas a escala global por Avengers: Endgame. Si hubiera sido producida en los Estados Unidos, con actores reconocibles para el público occidental, su estreno televisivo hubiera sido el evento del año. Basada en una nouvelle de Cixin Liu, autor de la exitosa El problema de los tres cuerpos, la película en realidad tiene una deuda mucho mayor con denostadas cumbres del también siempre denostado cine catástrofe como Armageddon de Michael Bay y El día después de mañana de Roland Emmerich. Es más, el director Frant Gwo parece haberse propuesto replicar el estilo de ambos, que combina imágenes épicas de destrucción masiva, en las que todo está en un movimiento casi estroboscópico, con un sentimentalismo ramplón, que nunca deja de ser subrayado desde la ineludible banda sonora.

Tal como ocurre en sus modelos, las imposibles coreografías visuales a las que nos somete surgen de una historia muy sencilla: en este caso, en el futuro cercano el sol comienza a expandirse y en pocos años engullirá a la Tierra; el plan, entonces, es construir gigantescos propulsores instalados a lo ancho del globo para mover nuestro planeta a las cercanías de otra estrella. Este proyecto pantagruélico enfrenta contratiempos de su misma escala. Sin embargo, en este film se presentan de un modo distinto al habitual. La solución a los problemas no proviene de un personaje inconformista y rebelde, sino de un poder centralizado, el "gobierno mundial". En las películas de Bay o Emmerich, por tomarlas como ejemplo, el héroe no solo se enfrenta a las fuerzas de la naturaleza, sino también a un poder obtuso que se interpone en la realización de su visión salvadora. Aquí, si bien hay un grupo de protagonistas, siempre queda claro que no es la acción de un héroe individual, sino la tarea colectiva en consonancia con los designios de los líderes, aquello que salva el día.

La película lleva la épica a una escala cósmica y sus imágenes son tan grandilocuentes como sobrecogedoras. Débil en el desarrollo de los personajes, a nivel visual, es una réplica que mejora a sus originales. Es un triunfo en lo que se propone, que es competir con Hollywood en su propio juego, pero también sería una perdida para todos si el cine chino, que se hizo popular en occidente por las películas de Kaige Chen o Zhang Yimou, se volviera otra fábrica de franquicias que, como el sol en este film, se expanden hasta consumirlo todo.