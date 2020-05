Netflix: los estrenos de películas en mayo de 2020

Dos tórtolos, uno de los estrenos del mes Crédito: Netflix

31 de mayo de 2020 • 16:05

Así como para este mes Netflix renovó su catálogo de series , también amplía el panorama con largometrajes para disfrutar en estos tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus, que van desde comedias románticas donde la diversidad marca el pulso de la historia a La corazonada, esperada producción argentina.

Aquí, un repaso por los principales largometrajes que se podrán ver a partir de mayo en la plataforma de streaming.

*TODO EL DÍA Y UNA NOCHE (Ya disponible)

Trailer de Todo el día y una noche - Fuente: Netflix 02:07

Video

Entre los flamantes largometrajes que llegan a Netflix este mes nos encontramos con Todo el día y una noche, un poderoso drama escrito y dirigido por Joe Robert Cole. Ashton Sanders, una de las revelaciones del film ganador del Oscar Luz de luna, se pone en la piel de Jahkor, un joven que vive con su madre soltera en California y que espera un hijo con su novia. Al mismo tiempo, en el círculo complejo en el que se mueve, intenta eludir cualquier posible coletazo producto de las amistades que ha entablado. Sin embargo, un episodio criminal se le va de las manos y es enviado a prisión. Allí, sucede la coincidencia menos pensada: el reencuentro con su padre, interpretado por el siempre correcto Jeffrey Wright. La dinámica entre ellos será el motor del film, cuyo eje temático es si estamos condenados a repetir la historia familiar, precisamente aquello que se plantea el protagonista ante el inminente nacimiento de su hijo.

*SI SUPIERAS (Ya disponible)

Trailer de Si supieras - Fuente: Netflix 02:47

Video

Si supieras se suma a las producciones queer de Netflix que nos ha brindado desde sentidos films como Alex Strangelove, a excelentes especiales como el premiado Nanette de Hannah Gadsby . En este caso, estamos ante una comedia romántica que también colabora para que la audiencia pueda sentirse representada por la diversidad de sus personajes. Ellie Chu (Leah Lewis) es una adolescente retraída que está enamorada de Aster Flores (Alexxis Lemire). De todas maneras, nunca se animó a compartirlo con otra persona. Todo cambia cuando Paul Munsky (Daniel Demier) aparece en su vida, otro joven que se siente atraído por Alex, y a quien Ellie ayudará para que la conquiste, dejando a un lado sus propios sentimientos. Si supieras promete ser una encantadora película young adult con personajes ídem y su directora, Alice Wu, ya ha demostrado que su anhelo como cineasta es que la comunidad LGBTQI se pueda ver reflejada en sus films, como fue el caso de Saving Face.

*18 REGALOS (Ya disponible)

18 regalos es otro de los dramas que desembarca este mes a la plataforma de streaming y que está basado en la historia real de Elisa Girotto, que tuvo alta repercusión en la prensa italiana, lo cual derivó en que se realizara este largometraje dirigido por Franceso Amato. Elisa murió a los 40 años y decidió dejarle a su hija recién nacida regalos para estar presente en todos sus cumpleaños hasta el número 18, justamente la celebración en la que la adolescente se niega a abrir el último paquete. El film es desgarrador, pero al mismo tiempo nos muestra cómo el lazo madre-hija es inquebrantable. Por otro lado, el largometraje es comandado por las grandes interpretaciones de Vittoria Puccini y Benedetta Porcaroli, quienes están acompañadas en el elenco por Edoardo Leo y Sara Lazzaro.

*LA OTRA MISSY (Ya disponible)

Trailer de La otra Missy - Fuente: Netflix 02:37

Video

Con ineludibles guiños a The Heartbreak Kid, La otra Missy se centra en la problemática que atraviesa Tim Morris (David Spade), quien conoce a la mujer de sus sueños -la Missy del título- a través de una aplicación, y con quien no tarda en entablar una relación virtual que fluye a la perfección a través de mensajes. Cuando en su trabajo surge la posibilidad de ir a un retiro en Hawái, Tim decide dar un paso más allá en ese vínculo y la invita a Missy para que sea su acompañante. Sin embargo, los planes no salen como él los tenía en mente cuando se encuentra en el aeropuerto con otra mujer (Lauren Lapkus), con quien había tenido una cita a ciegas desastrosa y a quien le envió el mensaje original por error. Al notar que no puede solucionar el conflicto, "la otra Missy" viaja con él, lo cual tendrá consecuencias inesperadas para ambos. La comedia fue dirigida por Tyler Spindel, escrita por Kevin Barnett y Chris Pappas; y cuenta en su cast con las interpretaciones de Sarah Chalke, Nick Swardson, Molly Sims, Rob Schneider, Geoff Pierson y el cantante Vanilla Ice.

*TE QUIERO, IMBÉCIL (Ya disponible)

Trailer de Te quiero, imbécil - Fuente: YouTube 02:14

Video

La película española dirigida por Laura Mañá comienza con un conflicto amoroso. Marcos (Quim Gutiérrez) es dejado por su novia en el peor momento posible: cuando estaba por proponerle matrimonio. Al mismo tiempo, lo echan de su trabajo, se queda sin casa y debe regresar a la de sus padres. En síntesis: su vida da un vuelco en todos los planos posibles y el hombre no sabe cómo salir del caos. En unas jornadas de ocio en Internet, comienza a seguir los consejos que brinda un youtuber y amplía su vida social, desde un reencuentro con su exnovia, charlas con una compañera de colegio, hasta reuniones con antiguos colegas. Cabe mencionar que además de la sólida actuación de Gutiérrez, el film tiene un muy buen coprotagónico de la siempre excelente Natalia Tena, quien alcanzó popularidad por sus intervenciones en Harry Potter, Game of Thrones y Black Mirror, pero que ha brindado grandes trabajos en el cine español, con 10.000 kilómetros como el ejemplo a citar.

*DOS TÓRTOLOS (Ya disponible)

Trailer de Dos tórtolos - Fuente: Netflix 02:38

Video

Kumail Nanjiani, Issa Rae... ¿hace falta agregar algo más? Los excelentes comediantes -Nanjiani saltó a la fama con Sillicon Valley, pero también coescribió y actuó en la película romántica autobiográfica The Big Sick; y Rae es la showrunner de la aclamada serie que protagoniza, Insecure- lideran Dos tórtolos, que originalmente iba a ser distribuida por Paramount. Cuando la pandemia de coronavirus alteró los planes, Netflix decidió estrenarla en su plataforma. En cuanto a la premisa, Nanjiani y Rae interpretan a una pareja que, cuando está a punto de separarse, se ve envuelta en un asesinato, por lo cual los "tórtolos" emprenderán una cruzada para demostrar su inocencia que también pondrá a prueba el amor que se tienen. El film fue realizado por Michael Showalter, quien dirigió a Nanjiani en la mencionada The Big Sick, cuyo guion, recordemos, fue merecidamente nominado al Oscar.

*LA CORAZONADA (Ya disponible)

Tráiler de "La Corazonada" - Fuente: Netflix 01:45

Video

En el evento de Che Netflix realizado en la Argentina en febrero se presentaron los proyectos que la plataforma desarrollará en nuestro país, entre los cuales se encuentra el film La corazonada. Protagonizado por Luisana Lopilato y Joaquín Furriel, el largometraje está basado en la novela La virgen en tus ojos de Florencia Etcheves, quien escribió el guion junto a Mili Roque Pitt y Alejandro Montiel, realizador de este thriller, precuela de otra de sus películas, Perdida, también basada en la obra de la escritora y protagonizada por Lopilato.

En este policial, veremos los sucesos previos a los que se desarrollaron en aquel, con Manuela "Pipa" Pelari recién empezando su carrera como policía . Furriel interpreta a Francisco Juanez, un inspector de la división de homicidios que busca resolver el asesinato de una joven de 19 años, que tiene como principal sospechosa a la mejor amiga de la fallecida. La corazonada también cuenta con las actuaciones de Rafael Ferro, Maite Lanata, Juan Guilera, Abel Ayala, Sebastián Mogordoy, Delfina Chaves y Marita Ballesteros.