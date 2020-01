Netflix: las principales películas que llegan a la plataforma en enero

Diamantes en bruto, uno de los estrenos más importantes de enero

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 10:59

Desde propuestas basadas en la popular ficción young adult, pasando por superproducciones como Transformers, hasta el film con una aclamada actuación de Adam Sandler, Netflix arrancó el año apostando nuevamente por la variedad de ofertas para disfrutar mientras la temporada de premios se desarrolla. Acá hacemos un repaso por las principales películas que llegaron en enero a la plataforma.

*LA TEORÍA DEL TODO (Ya disponible)

La teoría del todo - Trailer - Fuente: YouTube 02:28

Video

El guionista Anthony McCarten es todo un especialista en biopics, como pudimos comprobar con sus créditos La hora más oscura, Bohemian Rhapsody y la reciente Los dos papas. En este caso, adaptó en 2014 Travelling to Infinity: My Life with Stephen, las memorias de Jane Hawking, esposa de Stephen, y lo hizo respetando la perspectiva del libro. Es decir, el film de James Marsh (quien dirigió el enorme documental Man on Wire) nos muestra la brillante mente de Hawking, pero a través de la mirada de su mujer, quien lo acompaña desde sus inicios con sus teorías revolucionarias, hasta la enfermedad a la que el astrofísico debió enfrentarse. Si bien se trata de una película biográfica de manual -algo a lo que McCarten nos tiene acostumbrados-, las interpretaciones de Eddie Redmayne (ganador del Oscar por su actuación) y de Felicity Jones (quien recibió una nominación) colaboran a elevar el material, al igual que la inolvidable banda sonora de Jóhann Jóhannsson.

*TODAS LAS PECAS DEL MUNDO (Ya disponible)

Todas las pecas del mundo - Trailer - Fuente: YouTube 01:55

Video

El director Yibrán Asuad definió a su largometraje Todas las pecas del mundo como "un western contemporáneo en una escuela secundaria", lo cual genera, como mínimo, cierta curiosidad. El film, ambientado en 1994, cuenta la historia de José Miguel Mota (Hanssel Casillas), un adolescente que está por ingresar al secundario, quien se define como un inventor en creces, y quien es sobreprotegido por su madre, como consecuencia de los constantes períodos de ausencia de su papá. El conflicto se dispara cuando, al pisar el nuevo colegio, es víctima de las burlas de algunos de sus compañeros, lo cual lo lleva a aliarse con un grupo de outsiders para poder subsistir en esa suerte de micromundo. Asimismo, José Miguel se termina enamorando de la chica popular, Cristina Palazuelos (Loreto Peralta), a quien buscará conquistar en una cruzada quijotesca que emprenderá con toda la confianza del mundo.

*TODO, TODO (Ya disponible)

Todo todo - Trailer - Fuente: YouTube 02:27

Video

La talentosa Amandla Stenberg protagoniza este film basado en una novela muy popular del género young adult -destinado, en su mayoría, a un público teen-, editada en 2015 por la escritora Nicola Yoon. Stenberg interpreta a Madeline Whittier, una adolescente de 18 años que sufre de Inmunodeficiencia Combinada Grave, una condición que le impide salir de su casa de Los Ángeles, donde reside junto a su madre, Pauline (Anika Noni Rose), una doctora que está muy pendiente de ella. Todo cambia cuando Madeline se enamora de su vecino, Olly (Nick Robinson), y ese amor es recíproco. La pareja deberá encontrar la forma de disfrutar su relación y no comprometer la salud de "Maddy". Todo, todo cuenta con la dirección de Stella Meghie, y el guion de J. Mills Goodloe, quien incorpora las vueltas de tuerca que tiene el material de base a este largometraje de tinte melodramático.

*DIAMANTES EN BRUTO (31 de enero)

Diamantes en bruto - Trailer - Fuente: YouTube 02:31

Video

Si con Heaven Knows What y Good Time ya había quedado demostrado que los hermanos Josh y Benny Safdie emergían como un equipo creativo para tener en cuenta, Diamantes en bruto termina de consolidarlos. Con el mismo pulso que su film anterior, este thriller no descansa un segundo y lo tiene a Adam Sandler en el centro de la escena en un rol diferente, de esos que tan bien le sientan cuando se aparta de las comedias (otro caso fue Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson). El actor interpreta a Howard Ratner, un joyero dueño de un negocio de cuestionable reputación y transparencia, que siempre está al borde de perderlo todo por su adicción al juego.

Cuando hace una apuesta que pone en riesgo su integridad y la de su familia, Diamantes en bruto pone el pie en el acelerador y avanza gracias al preciso guion de los Safdie y al montaje de uno de ellos, Benny, y Ronald Bronstein (también guionista del film). El largometraje aspira a cinco premios en los Independent Spirit Awards, ceremonia que se realizará el 8 de febrero y en la cual puede alzarse con los galardones a mejor película, director, actor y guion original. Por otro lado, el nombre de Sandler suena fuerte como posible nominado al Oscar 2020.

*MAMMA MIA! (Fecha a confirmar)

Escena de Mamma Mia! - Fuente: YouTube 04:02

Video

La conclusión a la que llegamos después de ver Mamma Mia! es que Meryl Streep puede llevar todo a buen puerto, y que no le teme a los desafíos en su ya extensísima y variada filmografía. En este musical inspirado en canciones de ABBA, la triple ganadora del Oscar es Donna, una madre soltera y dueña de un hotel en Grecia, quien tiene una hija (Sophie, interpretada por Amanda Seyfried), que está a punto de casarse. La joven decide invitar a tres hombres muy importantes en la vida de su madre (personificados por Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård) para saber quién de ellos es su padre.

Por su lado, Donna atraviesa el caótico momento junto a sus amigas Rosie (Julie Walters) y Tanya (Christine Baranski. Mamma Mia!, basada en una obra teatral, fue dirigida por Phyllida Lloyd (La dama de hierro, también con Streep al mando), y fue un gran éxito comercial que garantizó la secuela que llegó diez años después, de la que formó parte Cher, y bajo la dirección de Ol Parker.

*TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN (Fecha a confirmar)

Transformers: la era de la extinción: Fuente: YouTube 02:35

Video

La cuarta entrega de la saga de Transformers retoma la acción cuatro años después de los hechos de la película anterior, es decir, cuando los Autobots y los Decepticons desaparecieron de la Tierra, y los ciudadanos debieron reponerse de la dura "Batalla de Chicago". En este contexto, el gobierno de los Estados Unidos intenta recuperar la tecnología una vez desarrollada para poder crear Transformers propios. Joshua Joyce (Stanley Tucci) es el hombre de grandes ambiciones que se pone como objetivo la innovación de la robótica, mientras que Cade Yeager (Mark Wahlberg) encuentra, casi sin proponérselo, al líder de los Autobots, que ayudará, junto con el resto, a salvar a la humanidad de la extinción.

Michael Bay dirige esta entrega, y así otra de sus producciones llega a la plataforma de streaming, tras el reciente desembarco de Escuadrón 6, una de las películas más caras de Netflix, protagonizada por Ryan Reynolds, y en la cual el director puso toda la carne al asador para un film de acción incesante.