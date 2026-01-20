Cuándo se estrena Bridgerton 4 y cómo ver online

Cada vez se palpita más el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton. La serie de Netflix que está producida por Shonda Rhimes ―creadora de éxitos como Grey’s Anatomy y Scandal― se basa en los libros de Julia Quinn, que siguen la historia de una familia noble en la época de la Regencia británica, cuyos integrantes intentan encontrar el amor. Muchos de sus fanáticos esperan con expectativa la nueva entrega y se preguntan cuándo se estrena.

¿Cuál de los hermanos Bridgerton encontrará el amor en esta nueva temporada?

Cuándo se estrena Bridgerton 4

La cuarta temporada de la serie cuenta con ocho capítulos que se dividirán en dos partes. Estas se estrenarán en diferentes días, con casi un mes de distancia. Estas son las fechas confirmadas por Netflix para el Brigerton 4:

Parte 1 (episodios 1-4): 29 de enero.

(episodios 1-4): 29 de enero. Parte 2 (episodios 5-8): 26 de febrero.

Esta es una estrategia que Netflix aplicó en varias oportunidades en sus series para prolongar el interés en sus contenidos, como es el caso de las últimas temporadas de Stranger Things y The Crown. Es más, la tercera temporada de Bridgerton también fue dividida en dos partes.

¿Quién es el protagonista y qué se sabe de Bridgerton 4?

Bendict Bridgerton se enamora de Sophie, una sirvienta

Al igual que los libros, cada una de las temporadas tiene a uno de los hermanos Bridgerton como el protagonista, puesto que se centra en su historia de amor. Aunque en la última entrega vimos a Luke y a Francesca encontrar a su media naranja, estuvo más enfocada en el romance del joven con Penelope. En esta ocasión, le toca a Benedict (Luke Thompson), el artista de la familia que en temporadas anteriores se mostró abierto al amor, pero se mostraba reacio al matrimonio.

El segundo hermano de los Bridgerton se topará con el amor de su vida de una forma sorpresiva. Será durante la fiesta de máscaras que organiza su madre, Lady Violet. Es allí donde conoce a Sophie Baek (Yerin Ha), una hermosa joven cuya vida se basa en el cuento de hadas, La Cenicienta. Ella es una sirvienta que trabaja para Lady Araminta Gun (Katie Leung), quien es una viuda ambiciosa y cruel que intenta casar a sus dos hijas con familias poderosas.

Bridgerton temporada 4, tráiler oficial

En tanto, se seguirá la relación de Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan), quienes están casados y con un hijo. Sin embargo, se sienten tensiones entre ella por el rol de ella como Lady Whistledown, quien ya no oculta su identidad y mantiene una relación cercana con la reina Charlotte (Golda Rosheuvel).

Por su parte, Francesca (Hannah Dodd) explora su matrimonio con John Stirling y una creciente conexión con Michaela, su cuñada. Vuelve a Londres junto a Eloise (Claudia Jessie), quien la fue a visitar a Escocia. Por su relación cercana con Benedict, será la confidente del protagonista. También aparecerán Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley), ya como padres.

En tanto, está confirmado que algunos personajes no regresarán a esta nueva temporada. Por un lado, Daphne (Phoebe Dynevor) y su esposo, el Duque Simon Basset (Regé-Jean Page), no estarán presentes en esta oportunidad. Aunque ellos fueron las figuras de la primera temporada, en 2021 Page aseguró que tras su salida no volvería a la serie. En tanto, Dynevor tuvo alguna aparición en temporadas anteriores, pero se considera que su arco ya está cerrado y se le pone el foco en los otros hermanos Bridgerton.

Cómo ver Bridgerton 4 online

La última temporada de la serie se podrá ver por streaming a través de Netflix. En ese sentido, solamente las personas que cuentan con una suscripción en esta plataforma tendrán acceso a ella.