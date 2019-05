Avengers es una de las grandes producciones filmadas en Georgia

Mientras en Argentina vuelve a la agenda pública el proyecto de ley para la despenalización del aborto, en Estados Unidos se abre una nueva polémica por la decisión del estado de Georgia de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Pero en las últimas horas, una noticia puso en jaque esa determinación: las principales productoras de cine de ese país barajan la posibilidad de dejar de rodar en la región si entra en vigor la ilegalidad de la práctica.

Gigantes de la creación audiovisual como Disney , Warner, Netflix , CBS, Sony, AMC, NBCUniversal y HBO , que filman en Georgia gran parte de sus producciones debido a las exenciones fiscales que allí rigen, valoran buscar otras locaciones si se concreta la medida. En estos días, el llamamiento a un boicot que podría hacer tambalear la economía de ese estado está latente entre los distintos agentes del sector.

Georgia es uno de los lugares de rodaje preferidos para la industria del cine y de la televisión en el país del #Metoo, tanto por sus fuertes incentivos como por sus rebajas impositivas. Gracias a su sistema fiscal, este territorio ha atraído a las producciones de grandes películas como Pantera Negra, Avengers: Infinity War y la más reciente Avengers: Endgame, y de series de televisión de la talla de Stranger Things o The Walking Dead.

El pasado día 7, el estado de Georgia aprobó una ley que prohíbe el aborto en cuanto se escucha el latido del corazón del feto, lo cual ocurre hacia la sexta semana de embarazo, cuando muchas mujeres todavía no son conocedoras de su estado de gestación. Su aplicación revertiría la ley de 1973 que permitía el aborto en todo el territorio estadounidense. El decreto deberá atravesar, sin embargo, varias instancias antes de convertirse en ley.

En una entrevista para el medio Variety, el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, explicó la postura de la compañía. "Empleamos a muchas mujeres para producciones en Georgia, cuyos derechos, al igual que los de millones más, se verán severamente afectados por esta ley", recalcó. "Es por eso que vamos a trabajar junto con la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos (una de las sociedades sin fines de lucro más activas en el campo de los derechos humanos en ese país) y con otras asociaciones para discutir esto en la Corte", matizó.

Sarandos apuntó, sin embargo, que dado que la legislación aún no ha entrado en vigor, de momento Netflix continuará filmando allí, pero expresa su apoyo al resto de empresas que ya han decidido no hacerlo.

El director ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, le dijo a Reuters que es probable que sus estudios de cine y televisión abandonen Georgia como centro de producción, en caso de que el controvertido proyecto se convierta en ley. "Creo que muchas personas que trabajan para nosotros no querrán trabajar allí, y tendremos que prestar atención a sus deseos al respecto. En este momento lo estamos analizando con mucho cuidado", le dijo a la agencia Reuters.

El director de The Handmaid's Tale, Reed Morano, y las guionistas y comediantes Kristen Wiig y Annie Mumolo, son algunos de los que ya han optado por mudar el rodaje de sus producciones a otros emplazamiento. Otros productores, como J.J. Abrams, Ron Howard y Jordan Peele, intentan, por lo pronto, una solución para no moverse de Georgia.

Algunas estrellas y productoras han expresado sus posturas respecto a la situación, aunque las grandes compañías son cautas a la hora de pronunciarse.

"Continuaremos al pendientes de la situación," aseguró Chris Ortman, vocero de la Motion Picture Association of America, asociación que reúne a seis pesos pesados de Hollywood (Paramount, Sony, Universal, Disney, Warner Bros y Netflix). "Debemos recordar que otros estados han intentado adoptar legislaciones similares pero que no han podido al llegar a la corte", aseguró.

"El derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo es fundamental para su bienestar personal y profesional", aseguro Kirsten Schaffer, directora ejecutiva del grupo Women in Film. "Apoyamos a las personas que han decidido no llevar sus producciones a Georgia o no aceptar trabajos en dicho estado por esta razón", dijo.