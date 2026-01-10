Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto y fue tajante

A un mes de haber confirmado su romance, Federico Bal y Evelyn Botto decidieron dar su primera entrevista como pareja; y lo hicieron en Tapados de Laburo, el ciclo de streaming de Olga del que ella forma parte. En medio de la entrevista, se refirieron a la primera crisis que enfrentaron y cómo lograron superarla.

El beso con el que Fede Bal y Evelyn Botto abrieron la entrevista en Olga (Foto: Captura)

“La nota la voy a hacer de la mano de ella todo el tiempo, porque si no me voy a la mie***”, expresó el actor entre risas para dar inicio a la charla, pero no sin antes darle un apasionado beso a su enamorada frente a cámara. “A ella le encanta esto encima... ¡Hay que sacarlas de entrada a estas cosas! Si no, qué vamos a estar hablando de la temporada y todo, teniéndola a ella al lado”, continuó con picardía.

Sin embargo, detrás de las muestras de afecto, la pareja no esquivó los momentos grises. Al abordar las tensiones y los rumores de infidelidad, el hijo de Carmen Barbieri fue contundente sobre el riesgo que corrió el noviazgo. “Hubo momentos en los que la relación se perdía. Se iba como arena entre los dedos. Y yo dije ‘me parece que esto no tiene que irse’”, declaró.

Fede Bal y Evelyn Botto juntos en Olga (Foto: Captura de pantalla Olga)

Lejos de resignarse, el actor decidió apostar al vínculo: “Ahí como que me puse en quinta. Porque me pareció que ese partido estaba para jugarlo, quería ver qué nos pasaba”. Fue en ese contexto de incertidumbre donde surgió la propuesta que cambió el rumbo de ambos: una escapada a Nueva York para las fiestas. “Fue una primera propuesta que nació un poco de eso. Me levanté un lunes a la mañana y le dije: ‘¿Nos vamos?’. Yo vivo la vida así y si no, me aburro un poco. Me pareció un buen momento y fue la prueba de fuego”, relató él, para dejar en evidencia que aquel viaje fue el punto de inflexión en la relación.

Luego, la actriz y conductora tomó la palabra y explicó: “En esto de conocernos y de pasar mucho tiempo, hicimos muchas actividades porque él es muy organizado y sacamos cosas con tiempo. Porque si hubiésemos llegado al momento como yo planeo mis viajes no hacemos nada. Fuimos al Museo de Ciencias Naturales, que es el de la ballena que aparece en la película Una noche en el museo. El tema es que entramos y él me dio un mapa y me abrumó el museo porque tiene cuatro pisos y cada piso es un mundo".

Evelyn Botto y Fede Bal juntos en Nueva York (Foto: Instagram)

Y continuó: “Lo que sucede es que la atracción por la que íbamos era en el cuarto piso donde están los dinosaurios. Entonces en el primer piso me empezó a decir ‘uy, no sé si llegaremos a los dinosaurios’. Y yo escuchando esta frase varias veces en una cuarta parte del primer piso que estábamos recorriendo, me frené y le dije ‘empecemos por el cuarto piso y veamos los dinosaurios y después vemos el resto’”.

Ese desacuerdo en el Museo de Ciencias Naturales marcó el primer roce de la pareja fuera del país. Bal se resistía a romper el orden jerárquico de los pisos, lo que generó una tensión inesperada. “Se sintió muy conflictuado por saltearse niveles para ir directo al cuarto, así que le dije ‘acá cada uno hace lo que quiere’”, recordó Botto sobre ese “choque de personalidades”. Finalmente, la lógica de ella se impuso: visitaron los dinosaurios primero y luego, con la ansiedad bajo control, lograron recorrer el resto de la exhibición sin apuros.