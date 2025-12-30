Por tiempo limitado: cómo es la bebida de US$250 que Disney ofrece en un vaso de galleta

Entre las modificaciones que experimentan los parques de Disney por la temporada navideña, una de las que más llamó la atención de los clientes corresponde a un producto del carrito de refrigerios del Hotel Grand Californian. Allí, las personas pueden probar una lujosa bebida de 250 dólares que se ofrece en un vaso de galleta.

La bebida de US$250 que Disney ofrece en un vaso de galleta

El carrito del Hotel Grand Californian, que aparece para eventos como el Año Nuevo Lunar y Halloween, actualmente se encuentra en el vestíbulo. Dentro de las amplias ofertas del menú, figura una bebida de US$250 que se sirve en un vaso de galleta.

La bebida de US$250 que ofrece Disney en vaso de galleta contiene un coñac Louis XIII disneyfoodblog

La particularidad es que el brebaje corresponde al coñac Louis XIII, uno de los más caros y codiciados del mundo.

Según el sitio web del fabricante, fue creado en 1874 y se produce a partir de una mezcla de los aguardientes más finos y preciados, con uvas cultivadas en el distrito francés Grande Champagne.

En general, la bebida fue elaborada para consumirse en un decantador especial, que realza sus propiedades organolépticas. En este caso, se bebe directamente del vaso con chocolate.

Hace tres años, según informó SFGate, el precio de este producto que hoy se ofrece a US$250 era de US$185.

Los clientes pueden conseguir el coñac de Louis XIII en otros sectores del parque. Dentro del hotel, el Hearthstone Lounge cobra US$260 por una copa del Rémy Martin Louis XIII Grande Champagne y US$690 por una copa del Rémy Martin Louis XIII. De esta manera, la versión que se vende en el carrito es la más económica.

Para las personas que no disfrutan tanto del alcohol y prefieren ahorrar dinero, Disney ofrece opciones a menor precio:

A US$10,75 con leche .

. A US$19 rellenos de Baileys o RumChata.

En su cuenta de TikTok @stuckinneverlandco, una influencer que frecuentemente visita parques temáticos mostró la experiencia junto con sus amigas. Si bien no probó la bebida de US$250, sí compró la que contiene RumChata.

Según su descripción, la galleta era suave y dentro tenía canela dulce. “Muy recomendada”, expresó, a la vez que sus compañeras de paseo coincidieron con su opinión.

Disney no anunció una fecha de cierre para el carrito, pero la temporada navideña dura hasta el 7 de enero, por lo que es probable que la bebida deje de ofrecerse en esa fecha.

Las atracciones de Disneyland que cerrarán temporalmente en 2026

A medida que avanza el ajetreado calendario de los parques temáticos, algunas atracciones deben ser suspendidas para las reformas. Para 2026, según el sitio especializado disneyfoodblog, la empresa ya anunció los siguientes cierres temporales para el Disneyland Resort, en Anaheim, California:

Mark Twain Riverboat : del 12 al 16 de enero.

: del 12 al 16 de enero. Haunted Mansion : del 11 al 23 de enero, como parte del cierre habitual por la transición del diseño por el período festivo.

: del 11 al 23 de enero, como parte del cierre habitual por la transición del diseño por el período festivo. Inside Out Emotional Whirlwind : del 5 al 23 de enero.

: del 5 al 23 de enero. Incredicoaster: del 5 de enero al 6 de febrero.

Walt Disney World, Orlando Courtney Kiefer - DISNEY/HANDOUT

De acuerdo con WESH, Hollywood Studios Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith, en Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida cerrará el 2 de marzo. La remodelación dará paso a la nueva versión de la atracción con Los Muppets, que se estrenará en el verano boreal de 2026.