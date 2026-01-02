Impactante accidente en Disney: un empleado fue golpeado por una bola de 397 libras al intentar proteger al público

Un trabajador del parque temático Walt Disney World en Orlando, en Florida, sufrió un impactante accidente al intentar proteger al público. Ocurrió mientras se desarrollaba el espectáculo en vivo de Indiana Jones y una bola de 397 libras (180 kilos) tomó otro camino que no estaba previsto. El empleado se interpuso para evitar que impactara contra los espectadores y resultó herido, por lo que fue llevado al hospital.

Los detalles del incidente: un trabajador fue golpeado por una bola de 397 libras en Disney

Desde su apertura hace más de tres décadas, el “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular” se convirtió en una de las atracciones más populares. Durante la última semana de 2025, fue el escenario de un impresionante accidente en Disney.

El trabajador que frenó una bola de 180 kilos en Disney, en Florida

El incidente ocurrió el martes 30 de diciembre en el parque de Hollywood Studios, donde la bola de utilería de la atracción se salió de su carril y rodó en dirección al público. Fue entonces cuando el trabajador se colocó en medio de la trayectoria para salvar a los espectadores.

La roca, de 180 kilos (397 libras), no impactó en las personas que estaban allí expectantes debido a que otro empleado logró frenarla. La empresa no reveló las cúales fueron lesiones que sufrió la víctima por razones de privacidad.

Uno de los testigos que presenció el accidente indicó en una entrevista con People que, luego del golpe, el hombre “se levantó con un poco de ayuda de algunas personas”. Luego, notó que “su cabeza sangraba bastante”.

El espectáculo continuó, pese al dramático accidente. Una vez finalizado, el trabajador que había sufrido el accidente “salió y saludó, y todos le dieron una ovación de pie”.

El trabajador de Walt Disney World frenó la bola de 180 kilos y debió ser hospitalizado disneyparksblog.com

Según informó Associated Press, uno de los shows programados se canceló ese mismo martes. Además, las funciones del miércoles se modificaron para excluir la piedra de utilería.

En X (ex Twitter), una persona que aseguró conocer a la víctima escribió: “Este heroico miembro del elenco es nuestro querido amigo Robert. Recibió seis puntos de sutura, pero se recupera en el hospital. Es un exdoble de acción y su rapidez de reacción salvó a muchos. Por favor, ténganlo presente en sus oraciones”.

Las declaraciones de Disney tras el accidente con una bola de 180 kilos en uno de sus parques

Tras el hecho, Disney aseguró que llevaba a cabo una investigación para determinar la causa. “Nos centramos en apoyar a nuestro miembro del elenco, que se está recuperando”, declaró Disney en un comunicado, citado por AP.

En esa misma línea, continuó: “La seguridad es fundamental para nosotros, y este aspecto del espectáculo se modificará a medida que nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido”.

El video difundido en la red social TikTok por la cuenta @dumb_blonde11 muestra el momento exacto en el que la bola se desprende del carril. Cuando se dirigía en una trayectoria directa al público, el empleado intentó detenerla con su cuerpo, pero el peso de la roca lo derribó.

La atracción en el parque de Disney World recrea una escena de Indiana Jones con una bola de 180 kilos Disney

En las imágenes se puede escuchar cómo una persona inmediatamente se percató de la acción heroica del hombre y expresó: “Ese hombre literalmente nos salvó la vida”.

Cómo es Indiana Jones Epic Stunt Spectacular, a atracción de Disney con una bola de 397 libras

La atracción muestra la escena de Indiana Jones, en busca del arca perdida, de 1981. Allí, se ve al protagonista (que interpreta Harrison Ford) mientras escapa de una roca gigante activada por una trampa explosiva, antes de saltar a un lugar seguro.

Según un blog administrado por el parque, el soporte para rocas pesa aproximadamente 400 libras y está hecho de goma.

De acuerdo con el sitio web de Disney World, los actores que representan a Indy y Marion “realizan acrobacias increíbles con efectos especiales explosivos” durante todo el espectáculo. No obstante, en este caso hubo un error y gracias a la actitud heroica de un trabajador no terminó en una tragedia.