Oscar 2021: cinco nuevas caras que aspiran al premio de la Academia

El lunes por la mañana se anunciaron los nominados a la edición número 93 de los premios Oscar, con Mank liderando la lista con 10 nominaciones.

La entrega de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se llevará a cabo el domingo 25 de abril, con una modalidad similar a la de los Grammy, de acuerdo a lo informado por Variety: más de una locación y, posiblemente, más de un anfitrión, para adaptarse así a los coletazos que trajo la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los detalles se irán informando de manera paulatina, pero la búsqueda de lo presencial por sobre lo virtual es imperativa.

Este año, se percibió una necesidad por parte de los votantes de la Academia por rescatar trabajos que reflejen diversidad de relatos, miradas, formas de narrar, e interpretaciones que no solo le escapan al prototipo de favoritas del Oscar sino que, en algunos de los casos, se corren de lo que se gesta en su propia industria.

En esta nota, una mirada a cinco de esas actuaciones que fueron justamente nominadas por la Academia, y que podrían triunfar en la ceremonia que le da el cierre a la temporada de premios que debió adaptarse, cada entrega a su manera, a la actual coyuntura.

*RIZ AHMED

Riz Ahmed en El sonido del metal Amazon Studios

El actor británico de ascendencia pakistaní recibió su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor actor por su gran trabajo en El sonido del metal -la película de Darius Marder que obtuvo seis candidaturas-, tras una extensa carrera que comenzó en la película de Michael Winterbottom, Camino a Guantánamo. Ahmed, también músico, empezó a estar en el radar de Hollywood con Primicia mortal, el brillante thriller de Dan Gilroy en el que el actor formaba dupla con Jake Gyllenhaal.

Dos años más tarde, le llegó el que sería su trabajo consagratorio en TV, The Night Of, la miniserie de HBO de Richard Price y Steven Zaillian por la que ganó el Emmy el mismo año en el que también fue nominado por su participación en Girls de Lena Dunham, donde exudaba esa naturalidad que caracteriza su trabajo en El sonido del metal. Si bien es muy probable que Chadwick Boseman se lleve póstumamente el Oscar por La madre del blues, la actuación de Ahmed es indeleble, de una potencia que se transmite con los más pequeños gestos.

*MARIA BAKALOVA

Maria Bakalova en Borat 2 Courtesy of Amazon Studios - Amazon Studios

El camino al Oscar de Maria Bakalova posiblemente sea el más atípico de todos. La actriz búlgara de 24 años fue nominada en la categoría secundaria por su trabajo en Borat 2, una semana después de haber recibido el Critics´ Choice. Previamente, Bakalova había perdido el Globo de Oro con Jodie Foster por The Mauritanian, quien no logró ingresar al quinteto elegido por la Academia. La joven nacida en Burgas comenzó su carrera hace tan solo tres años y en su país natal, hasta que audicionó en Londres para el personaje de Tutar Sagdiyev, hija del personaje que interpreta Sacha Baron Cohen en su mockumentary, que también recibió una nominación en el rubro mejor guion adaptado.

Bakalova, quien personifica a una adolescente de 15 años en el film, no solo logra opacar a Cohen sino que se convierte en el símbolo del verdadero leitmotiv del largometraje: cómo una hija educa a su padre sobre el feminismo. Mucho se ha hablado sobre la secuencia de Tutar con el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el impacto que tuvo en el clima electoral, y sobre cómo la misma se ha gestado. Si bien Bakalova, Cohen y compañía no suelen aludir al proceso creativo detrás de sus escenas, lo cierto es que la interpretación de la actriz es mucho más que ese momento. Su presencia en la comedia es lo que hace que esta se renueve, y su creador siempre lo supo.

*LAKEITH STANFIELD

LaKeith Stanfield en Judas and the Black Messiah Glen Wilson - Warner Bros. Entertainment

La nominación que mayor sorpresa causó el lunes fue la del actor norteamericano LaKeith Stanfield, una prueba más de lo inspirada que estuvo la Academia este año. Stanfield coprotagonizó Judas and the Black Messiah -el film de Shaka King que aspira nada menos que a seis candidaturas- junto a Daniel Kaluuya, con quien ya había trabajado previamente en ¡Huye! Aunque es su partenaire quien viene arrasando en los premios, la nominación a Stanfield es incluso más merecida, y podríamos argumentar que pertenecía a la categoría de mejor actor principal.

No siempre sucede que un actor que no apareció en la conversación de la carrera al Oscar súbitamente sea nominado -un caso similar fue el de Marina de Tavira por Roma-, lo cual es un indicativo de lo mucho que gustó la biopic en la Academia y el impacto que dejó una actuación que, como la de Ahmed, también va por el camino de la sutileza, algo que Stanfield sabe manejar muy bien, como vimos en el drama Short Term 12. Straight Outta Compton, Sorry to Bother You, Selma, Diamantes en bruto, su trabajo en la serie Atlanta, sus canciones... Stanfield, un artista multifacético, es una fuerza que llegó para quedarse.

*YOUN YUH-JUNG

Yuh-jung Youn en Minari A24

El drama del realizador Lee Isaac Chung, Minari, fue uno de los grandes favoritos de la Academia. El film obtuvo seis nominaciones, incluyendo mejor película, mejor director, mejor guion original, mejor actor para Steven Yeun y mejor actriz de reparto para Youn Yuh-jung, quienes hicieron historia en los premios. Yeun, quien se volvió más popular por su trabajo en la serie The Walking Dead, se convirtió en el primer actor asiático-americano en aspirar al Oscar en la categoría principal, mientras que la actriz es la primera representante coreana en competir en la categoría secundaria.

El film está basado en la historia de la familia del cineasta, que emigró de Corea del Sur para cumplir el sueño americano en Arkansas, donde ve en un terreno la posibilidad del progreso. Yuh-jung interpreta a Soon-ja, la abuela que llega para poner de relieve los choques culturales, y brinda una actuación compleja, que debe transitar el cómic relief y momentos de candidez con la dupla que forma con Alan Kim, quien interpreta a su nieto, y quien también merecía una nominación. La dinámica entre ambos es uno de los puntos fuertes de esta obra personal y sentida.

*PAUL RACI

Paul Raci en El sonido del metal Espectáculos - Amazon Studios

A pesar de que había sido injustamente ignorado en las nominaciones al Globo de Oro y al SAG -los premios del Sindicato de Actores que sorprendentemente se inclinaron por Jared Leto-, otra prueba de la diversidad de nombres en las candidaturas al Oscar este año es la de Paul Raci. El actor de 72 años es uno de los cinco en aspirar a la estatuilla en la categoría secundaria por su papel en El sonido del metal. Raci interpreta a Joe, el fundador de una comunidad de individuos sordos que al mismo tiempo batallan contra la adicción al alcohol y a las drogas.

El propio Raci -quien tuvo pequeños papeles en diversas series, desde Parks and Recreation hasta Baskets, pero no así en cine, donde no encontró su lugar- es hijo de padres sordos y líder de la banda tributo a Black Sabbath, Hands of Doom ASL ROCK, que interpreta sus canciones usando lengua de señas. Emotiva, genuina, inolvidable... la actuación del actor en El sonido del metal se complementa a la perfección con la de Riz Ahmed y el reconocimiento para ambos fue una de las grandes noticias de las nominaciones.