Premios BAFTA: Spencer, la biopic de Lady Di, no recibió ninguna nominación y apuntan al príncipe William

Este jueves por la mañana se anunciaron las nominaciones a los premios BAFTA, los galardones que entrega la Academia del Cine y la Televisión Británica, y hubo una película que brilló por su ausencia: Spencer.

La biopic del chileno Pablo Larraín con guion de Steven Knight no solo no cosechó una candidatura para su actriz protagonista Kristen Stewart (quien tampoco logró aparecer en el listado del Sindicato de Actores, los SAG, por lo cual su nominación al Oscar pende de un hilo) sino que tampoco figuró en categorías en las que el largometraje se destaca, como mejor vestuario para Jacqueline Durran, mejor banda sonora para Jonny Greenwood, y mejor fotografía para Claire Mathon.

Kristen Stewart en el papel de Diana Spencer, que interpreta para la película Spencer de Pablo Larraín Twitter: @neonrated

Vale recordar, de todos modos, que Kristen Stewart declaró hace poco en una charla con el podcast de Variety que una nominación personal al premio de la Academia no le interesaba. “Los Oscars son muy curiosos, hay tantas películas e interpretaciones que no llegan a ser vistas...”, expresó la joven que por ahora solo está nominada (y figura como favorita) en los Critics’ Choice Awards.

“Eso dice mucho sobre dónde estamos parados, qué estamos observando, qué nos interesa”, manifestó, remarcando que no está pendiente de si es incluida en el quinteto final de los Oscar. Asimismo, reconoció que aprecia que una película de la que forma parte pueda generar “una conversación” de gran magnitud. “Hacemos películas para eso, para conectar con los demás”, afirmó.

William y Kate, en una alfombra roja de los BAFTA Reuters

¿El príncipe metió la cola?

De acuerdo a revista People, el largometraje, que está ambientado en la Navidad de 1991, cuando Diana fue a pasar un fin de semana con la familia real en medio de su ya quebrado matrimonio con el príncipe Carlos, podría no haber sido del agrado de los votantes de la Academia que preside nada menos que el príncipe William, quien además suele estar presente en las entregas para brindar un discurso y felicitar a los ganadores.

Si bien la publicación no apunta directamente al hijo de Diana, sí deja entrever la posibilidad de que haya habido un rechazo al drama, sobre el cual el duque de Cambridge no se ha pronunciado. Tampoco lo hizo ningún otro miembro de la familia real, alimentado las versiones de que no habría sido del agrado el proyecto de Larraín, que ya realizó biopics, bien a su estilo, de figuras como Pablo Neruda y Jacqueline Kennedy.

Respecto a las películas que sí recibieron nominaciones, se destacan, en primer lugar, Duna y El poder del perro. La película de Denis Villeneuve compite en 11 categorías, mientras que la de Jane Campion lo hace en 8.

De cerca le siguen Belfast, que aspira a seis premios, y Licorice Pizza y Sin tiempo para morir, que compiten en 5 categorías. La entrega de los premios BAFTA; que en esta edición, la número 75, volverá a ser presencial, será el próximo domingo 13 de marzo, el mismo día de los Critics’ Choice Awards.