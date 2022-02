Che Diaz, el personaje de And Just Like That del que nadie puede dejar de hablar

Una de las razones por las que Cynthia Nixon decidi贸 sumarse al reboot de Sex and the City, And Just Like That..., y retomar el personaje de Miranda Hobbes fue por el acuerdo creativo que realiz贸 con su showrunner, Michael Patrick King, y con sus colegas y productoras ejecutivas de la serie, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis.

驴De que se trataba? B谩sicamente, de que la nueva narrativa no iba a soltarle la mano al pasado, pero que en simult谩neo iba a resetearse en determinados focos. Por no decir, en la gran mayor铆a.

Cynthia Nixon y la 鈥渘ueva鈥 Miranda

Nixon, quien habl贸 abiertamente de su bisexualidad y luego expres贸 su deseo de quedar exenta de las nomenclaturas (si bien representa a la comunidad queer), ten铆a en sus manos el term贸metro que med铆a hasta qu茅 punto And Just Like That iba a quedar desconectada de la coyuntura si no visibilizaba desde los grises a la comunidad LGBTQI+. Por lo tanto, decidi贸 hacer algo al respecto. La actriz no solo ten铆a meras propuestas: tambi茅n se puso detr谩s de c谩mara para dirigir uno de los cap铆tulos clave vinculados a su personaje en la comedia dram谩tica.

Atenci贸n: no seguir leyendo quienes no vieron la serie, spoilers a continuaci贸n.

Che Diaz, el personaje m谩s debatido del reboot de Sex and the City Hbo

Su firme postura se traslad贸 indefectiblemente al personaje de Miranda, quien en los 10 episodios de la serie -que emiti贸 su cap铆tulo final este jueves 3 de feberero por HBO Max- sufre un cambio muy importante que muchos espectadores y parte de la cr铆tica sintieron que fue no solo atropellado sino tambi茅n incongruente con uno de los personajes m谩s interesantes que ten铆a la ficci贸n original de Darren Star.

En ocasiones, el conflicto es m谩s f谩cil de distinguir de lo que parece y, en cuanto al desarrollo de Miranda, el problema est谩 a la vista: King y su equipo de guionistas no lograron mostrar la evoluci贸n del personaje . En otras manos, quiz谩 el panorama hubiese sido diferente.

Cynthia Nixon, actriz, directora y productora del relanzamiento de la ic贸nica serie KENA BETANCUR - AFP

En cambio, en And Just Like That se nota un retroceso narrativo en, por mencionar un solo ejemplo, la forma en la que se abord贸 la adicci贸n al alcohol del personaje de Nixon. Atribulada por hallarse infeliz en su matrimonio con Steve -otro personaje que merec铆a un mejor tratamiento-, la abogada no 鈥渁hoga sus penas en alcohol鈥 como Carrie parece interpretar.

Miranda tiene lisa y llanamente una adicci贸n que batalla en el transcurso de un d铆a y con 茅xito. Si ese approach no es problem谩tico para un t贸pico tan sensible, hay varios m谩s pululando por el microcosmos de la serie.

Sara Ram铆rez y Sarah Jessica Parker en la premiere de And Just Like That en Nueva York KENA BETANCUR - AFP

La irrupci贸n de Che Diaz

En ese contexto hace su ingreso Che Diaz, personaje que interpreta Sara Ram铆rez, quien alcanz贸 popularidad con Grey鈥檚 Anatomy, al tiempo que triunf贸 en la comedia musical (en una sola escena de And Just Like That pudo mostrar su enorme talento como cantante).

Che, al igual Ram铆rez, se define como persona no binaria, conduce un podcast y triunfa en el universo stand up que por a帽os fue monopolizado por los hombres (para un retrato m谩s pormenorizado de este punto, recomendamos Hacks, la genial comedia protagonizada por Jean Smart, que tambi茅n est谩 disponible en HBO Max).

Los primeros encuentros de Che Diaz con Miranda pod铆an leerse como simp谩ticos meet-cute que derivaron en que el personaje de Nixon comience a preguntarse qu茅 le estaba sucediendo con Che, de quien luego se enamora, no sin antes marcar un punto importante: no tiene la necesidad de definir su orientaci贸n sexual, simplemente se enamor贸 de esa persona. De esta manera, And Just Like That..., y no solo con esta subtrama, intentaba subsanar errores del pasado.

Sara Ram铆rez asegura que no lee los comentarios sobre su personaje para proteger su arte Hbo

Entonces... 驴Por qu茅 la audiencia le dio la espalda al inter茅s rom谩ntico de Miranda? Una de las razones la podemos hallar en la falta de qu铆mica entre Ram铆rez y Nixon y en que Che, como ella misma se define sobre el final de la temporada, es narcisista al punto de lo irritante y no como una cualidad que responde a una pretendida pluridimensionalidad.

Nuevamente, el guion es el escollo. Cuando una de las tres protagonistas de la ficci贸n da un giro en su vida para compartirla con una figura que se incorpora a un universo tan establecido, lo l贸gico ser铆a darle tesitura, matices, para que podamos saber qui茅n es verdaderamente ese personaje, independientemente de si empatizamos o no con ella. Esa es otra discusi贸n, a煤n m谩s subjetiva. 驴Lo objetivo? Todos est谩n hablando de Che.

Como el v铆nculo entre Miranda y su inter茅s rom谩ntico se mueve a pasos agigantados y sin coherencia (pasan de confesarse su amor en una marcha del orgullo en un cap铆tulo a mostrarse reticentes a avanzar en otro), Che indefectiblemente se convierte en un estereotipo.

A diferencia de los personajes de Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker (las mejores incorporaciones a la serie), de Diaz sabemos poco y nada, y el carisma de Ram铆rez no es suficiente para compensar ese paso en falso que la propia Nixon estaba evitando. 鈥淪oy muy consciente del odio que existe en las redes, pero tengo que proteger mi propia salud mental y mi propio arte鈥, expres贸 Ram铆rez en di谩logo con The New York Times respecto a las cr铆ticas a Che.

鈥淓so es mucho m谩s importante para m铆 porque soy un ser humano. Me enorgullece la representaci贸n que hemos creado. Hemos construido un personaje que es un ser humano, que es imperfecto, que es complejo, que no est谩 aqu铆 para agradar, que no est谩 aqu铆 para la aprobaci贸n de nadie鈥, apunt贸.

And Just Like That... Tr谩iler oficial

Nixon tambi茅n decidi贸 explayarse ante quienes se mostraron disconformes con el cambio de Miranda y asegur贸, en di谩logo con Drew Barrymore en su talk show, que 鈥渘o hay edad para los cambios鈥, pero esquivando lo m谩s importante. Para parte de la comunidad queer que esperaba esa visibilidad prometida en And Just Like That, el conflicto estuvo siempre en la falta de profundidad y no en la atracci贸n repentina de Miranda hacia Che, como bien marc贸 la publicaci贸n Vulture respecto a este personaje, descrito como 鈥渦n interrogante, alguien a quien nunca llegamos a conocer鈥.

Como si fuera poco, la primera temporada de la serie (que ya tiene una segunda pr谩cticamente asegurada) nos muestra a Miranda convirti茅ndose en la hero铆na de su propia comedia rom谩ntica (鈥淥h, Dios, 隆Soy Meg Ryan!鈥, ha llegado a decir) cuando decide dejar todo en Nueva York para acompa帽ar a Che a Los 脕ngeles por trabajo, aseverando que ya no quiere sobreanalizar las cosas porque es momento de responder a sus deseos. Pero como a And Just Like That se le olvida la etimolog铆a de la palabra pareja, nunca advirti贸 que para la audiencia es dif铆cil compenetrarse en una historia en la que una de las partes es una hoja en blanco.