La reacción de Dolores Fonzi tras enterarse que Belén, su película no fue nominada a los Premios Oscar

El anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026 tenía en vilo a Dolores Fonzi y a su familia: su película Belén fue incluida a mediados de diciembre entre las 15 preseleccionadas al Oscar internacional. Sin embargo, la producción argentina no alcanzó la candidatura y Fonzi respondió con humor a la desilusión.

“Bye bye Oscar”, escribió Fonzi debajo de una publicación donde se la ve saludando mientras pasea en bicicleta por Los Ángeles. Además, compartió un segundo video donde se la ve desayunando y esperando con ansiedad escuchar el título de su film al momento del anuncio de los nominados.

La reacción de Dolores Fonzi por su no nominación a los Premios Óscar

La directora y actriz decidió disfrutar de unos días de relax en el campo junto a sus hijos Lázaro y Libertad, fruto de su relación con Gael García Bernal, y a Equi Díaz, su confidente y mano derecha. Allí, rodeada de verde y acompañada por su círculo más íntimo, fue que Fonzi recibió el anuncio de las nominaciones.

El anuncio completo de las nominaciones al Oscar 2026 realizado en la madrugada de este jueves en Los Ángeles y en la mañana argentina destacó en la categoría Mejor película extranjera a El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

A lo largo de la historia del cine argentino (y de su proyección internacional) hubo 8 películas nacionales que obtuvieron una nominación al Oscar internacional. Esta privilegiada galería incluye hasta ahora aLa tregua(1974), de Sergio Renán; Camila (1984), de María Luisa Bemberg; La historia oficial (1985), de Luis Puenzo; Tango (1998), de Carlos Saura; El hijo de la novia (2001) y El secreto de sus ojos (2009), ambas de Juan José Campanella; Relatos salvajes (2014), de Damián Szifrón y Argentina, 1985 (2022), de Santiago Mitre. La historia oficial y El secreto de sus ojos luego ganaron el Oscar.

“Ya nos dio suficiente”

Desde que Belén fue incluida a mediados de diciembre entre las 15 primeras preseleccionadas al Oscar internacional (sobre un total de 86 películas presentadas por igual número de países), tanto Fonzi y su equipo como Amazon llevaron adelante una paciente tarea de difusión de la película entre los miembros de la Academia habilitados para votar, acción que llevan adelante los aspirantes a ocupar un lugar como nominados en todas las categorías.

Valorada con su película no solo en la búsqueda del Oscar, Fonzi llegó a Los Ángeles en los primeros días de 2026 para sumarse a la ceremonia de los Critics’ Choice, a la que llegó como una de las nominadas a mejor película extranjera. El premio finalmente se lo llevó la brasileña El agente secreto. La directora de Belén permaneció varios días en la capital mundial del entretenimiento participando de acciones promocionales, debates y presentaciones.

“Vamos pasito a pasito. Me siento muy feliz. Esta película ya nos dio demasiado y solo nos toca acompañarla en todo este recorrido. Ya hace sola su trabajo, el reconocimiento que recibimos en todas partes es impresionante”, le dijo Fonzi a LA NACION cuando Belén recibió el primer reconocimiento de la Academia de Hollywood como una de las 15 preseleccionadas en la búsqueda del Oscar internacional.