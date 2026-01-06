De Hawkins a la cima: los millones que ganó cada miembro del elenco de Stranger Things tras cinco temporadas

Despedirse de Stranger Things no fue fácil para los fanáticos, pero para el elenco, el adiós vino acompañado de un alivio financiero sin precedentes. Después de verlos crecer frente a la cámara desde aquel 2016 hasta este gran final a comienzos de 2026, es imposible no notar que el mayor cambio no fue solo físico. La verdadera transformación ocurrió en sus contratos: de ser caras desconocidas a convertirse en las estrellas mejor remuneradas de Netflix.

A continuación, te contamos cómo se dividieron las “capas” salariales de Hawkins:

1. Winona Ryder y David Harbour

Desde el primer día, Ryder y Harbour fueron el ancla de la serie. Al ser actores consagrados, su punto de partida ya era superior, pero el éxito global disparó sus contratos. Según reportes de The Direct, ambos pasaron de ganar unos $350.000 dólares por episodio en la tercera temporada a embolsar un total aproximado de $9.5 millones cada uno solo por la quinta entrega. En total, se estima que su paso por la ficción les significó $17 millones de dólares a cada uno.

Se estima que a David Harbour y Winona Ryder su paso por la ficción les significó $17 millones de dólares a cada uno Netflix

2. El fenómeno Millie Bobby Brown

Millie es, sin duda, el caso más particular. A diferencia de sus compañeros, la actriz que dio vida a Eleven negoció un acuerdo independiente y multiproyecto con la plataforma (que incluye éxitos como Enola Holmes y Damsel). Aunque las cifras exactas de su contrato final son confidenciales, se estima que su salario para la temporada final superó los $10 millones de dólares, consolidándola como una de las estrellas jóvenes mejor pagadas de la industria.

Se estima que el salario de Millie Bobby Brown para la temporada final superó los $10 millones de dólares

3. El grupo de los “niños”: Finn, Gaten, Noah, Caleb y Sadie

El crecimiento de las estrellas infantiles fue proporcional al fenómeno de la serie. Aquellos niños que comenzaron con un salario de entre $20.000 y $30.000 dólares por episodio en la primera temporada, vieron cómo sus cuentas bancarias se multiplicaban. Para el gran final, el grupo (al que se sumó Sadie Sink) recibió unos $7 millones de dólares cada uno por su participación. Aquellos que estuvieron desde el episodio piloto habrán acumulado más de $11 millones en total a lo largo de la década.

El crecimiento de las estrellas infantiles fue proporcional al fenómeno de la serie Gentileza

4. Los adolescentes

Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton y Maya Hawke no se quedaron atrás. Ubicados en un “tercer nivel” salarial, sus honorarios escalaron hasta los $750.000 dólares por episodio en la temporada final. Esto sitúa sus ganancias totales en torno a los $8.5 millones de dólares (con una cifra ligeramente menor para Hawke, quien se unió al elenco en la tercera temporada).

Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton y Maya Hawke no se quedaron atrás con sus salarios Netflix

Pero no todo en Hawkins fueron contratos millonarios y cifras de siete dígitos. Un ejemplo claro es el de Tristan Spohn, quien interpretó al recordado “Dos” en la cuarta temporada; el actor comentó que su sueldo rondaba los 15.000 dólares por episodio.

El actor Tristan Spohn fue "Two" (Dos) en la cuarta temporada de Stranger Things (Foto: Instagram @tristanspohn)

El final de la serie en este comienzo de 2026 es mucho más que el cierre de una trama de ciencia ficción; es el fin de un ciclo donde Netflix aprendió a convertir la nostalgia en una verdadera fábrica de estrellas. Hoy, el elenco se despide de Hawkins con la seguridad de tener la vida resuelta en términos financieros, y tras haber dejado claro que sobrevivir a los peligros del Upside Down fue, por lejos, el movimiento más inteligente de sus carreras.