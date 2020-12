Reapareció Kevin Spacey con un extraño mensaje navideño

Kevin Spacey y su reaparición en un video para Navidad. "Les prometo que hay un camino" Crédito: Kevin Spacey

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de diciembre de 2020 • 14:21

Por tercer año consecutivo, el actor Kevin Spacey subió a su cuenta de YouTube un video navideño que tituló 1-800 XMAS. "Si están en una situación en la que no pueden permanecer más, si están sufriendo, si necesitan ayuda, si se sienten culpables o con vergüenza, si batallan con su identidad, si están contra la pared o si se sienten que ya no hay más camino para avanzar, sea cual sea la situación que enfrenten, les prometo que hay un camino", afirma el actor, que enfrenta varias causas judiciales por abuso sexual que lo han convertido en persona no grata para Hollywood. Estos extraños anuncios son desde 2016 sus únicas apariciones en cámara. El video concluye con Spacey afirmando: "En este punto durante las festividades y más allá, incluso si no lo sienten, hay gente ahí afuera que entiende y que puede ayudar, porque no están solos". En el final, junto con el teléfono de una línea de atención de una ONG especializada en la prevención del suicidio, afirma: "Las cosas mejoran".

El intérprete comenzó con esta tradición por compartir videos en 2018, mientras se encontraba en la mira del movimiento #MeToo y en el foco de las críticas tras ser acusado de abuso sexual a un hombre de 18 años en 2016. En aquel primer video Spacey utilizó la actitud de su personaje en House of Cards, Frank Underwood, tras haber sido despedido de la serie de Netflix. El año pasado volvió a subir otro video. Otra vez como su recordado personaje, mirando a cámara afirmó: "Fue un año bastante bueno y estoy agradecido de tener mi salud nuevamente. Teniendo en cuenta esto".

"Hice algunos cambios en mi vida y me encantaría que se me unan en esto", había asegurado en su video navideño del año pasado

El actor ganador de un Oscar por Belleza americana grabó el video al aire libre, en un parque, sin barbijo y en él se dirige directamente a la cámara. "Mucha gente se ha acercado a mí el año pasado y ha compartido sus propias luchas. Y mi capacidad de estar ahí para ellos solo ha sido posible debido a mis propias dificultades. Y si bien ha sido un privilegio ofrecer apoyo, debo decir, francamente, que también ha superado mis capacidades", cuenta con tono sereno.

En mayo ya había hecho declaraciones en las que hizo en las que comparó el contexto de pandemia de coronavirus con las denuncias de abuso sexual que enfrentó ante la justicia. El actor aseguró que puede comprender las "luchas emocionales" que implica este momento mundial porque vivió situaciones parecidas: "Sé lo que se siente que todo cambie de repente".

En 2017, Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) y otro actor -identificado como C.D.- presentaron en la Justicia una demanda contra Kevin Spacey afirmando que el protagonista de House of cards abusó sexualmente de ellos en la década del 80, cuando ambos eran menores de edad. Rapp fue el primero que se animó a hablar públicamente: según relató, el abuso sucedió en 1986, cuando él tenía 14 años y el actor, 27.

"Pueden haber tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso", afirmó en la Navidad de hace tres años, en su primer video para las fiestas Fuente: Archivo

Como respuesta, Spacey escribió una carta en la que pedía disculpas y aseguraba no recordar nada de lo sucedido, afirmando que estaba bajo los efectos del alcohol. El segundo denunciante conoció a Spacey en 1981, cuando asistía a un taller de actuación dictado por el protagonista de Los sospechosos de siempre. En ese momento, C.D. tenía 12 años. Dos años más tarde, ambos se reencontraron y Spacey invitó al niño a su casa y abusó de él, según afirma el denunciante, que afirmó que hubo varios encuentros sexuales posteriores.

A partir de ese momento hubo una catarata de denuncias mediáticas contra Spacey así como una veintena de presentaciones judiciales, tanto en los Estados Unidos como en Canadá y el Reino Unido, donde el actor durante una década y trabajó como director del teatro Old Vic. Una de las demandas fue retirada y uno de sus acusadores murió en 2019.

Conforme a los criterios de Más información