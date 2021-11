Streaming: Becoming Cousteau, un fascinante documental sobre el famoso explorador marino

Becoming Cousteau (Estados Unidos, 2021). Direcci贸n: Liz Garbus. Guion: Mark Monroe, Pax Wasserman. Edici贸n: Pax Wasserman. Duraci贸n: 94 minutos. Disponible en: Disney+. Nuestra opini贸n: muy buena.

鈥淭engo una curiosidad que nunca podr茅 saciar鈥, escribi贸 Jacques-Yves Cousteau en sus diarios de navegaci贸n. Una frase que el documental Becoming Cousteau, ya disponible en Disney+, recupera y usa de catalizador de todo su recorrido por la extraordinaria vida del capit谩n del afamado Calypso, el barco con el que recorri贸 los siete mares siempre con una c谩mara a mano capt谩ndolo todo.

Dirigido por Liz Garbus (What Happened Miss Simone, disponible en Netflix), el film logra resumir en poco m谩s de una hora y media la historia de quien siempre fue un adelantado a su tiempo, el explorador que present贸 las maravillas del mundo submarino a j贸venes y adultos de todo el planeta a trav茅s de la televisi贸n; la sensaci贸n global mucho antes de la llegada de las redes sociales y los fen贸menos virales.

Trailer del documental Becoming Cousteau

La narraci贸n, luego de mostrar a Cousteau en una de las muchas charlas que brind贸 para sus j贸venes fan谩ticos explicando la importancia y el valor de proteger la vida marina, comienza con su juventud como estudiante de la academia naval en Francia, un aspirante a piloto cuyo sue帽o de volar qued贸 destrozado por un accidente de coche que lo dej贸 tan malherido que necesit贸 meses rehabilitaci贸n. Una circunstancia en la que sac贸 a relucir su pasi贸n por el agua y lo acerc贸 a dos buzos profesionales que le ense帽aron todo lo que sab铆an y con los que form贸 una partida de caza submarina conocida como 鈥渓os tres buzos mosqueteros鈥, seg煤n los nombraba la prensa de aquella 茅poca. Eran los primeros a帽os treinta y por eso sorprenden las im谩genes de los tres, arpones en mano, sumergi茅ndose en el mar, la estampa del Cousteau de uniforme oficial, su sonrisa saliendo de la iglesia d贸nde se cas贸 con su primera esposa Simone, tan obsesionada por el mar- o tal vez m谩s- que 茅l.

Becoming Cousteau: una curiosidad insaciable y una vida sin igual Disney+

Con un material de archivo de m谩s de 550 horas, en muchos casos im谩genes in茅ditas, Garbus construye la figura de su protagonista como la de un hombre en perpetuo movimiento, un espejo de los oc茅anos donde pas贸 gran parte de su vida . Marino, buzo, inventor y cient铆fico, las diferentes facetas de Cousteau siempre apuntaban a la vanguardia, un explorador en el sentido m谩s tradicional del t茅rmino, el hombre le puso im谩genes a las inc贸gnitas sobre la vida bajo la superficie del mar, descubri贸 sus fuentes de energ铆a y luego el peligro de abusar de ella. Un ambientalista cuando el t茅rmino ni siquiera exist铆a y un divulgador que nunca quiso aleccionar a otros con sus conocimientos, sino hacerlos parte de la experiencia, el capit谩n fue, sobre todo, un cineasta excepcional.

Seg煤n reconstruye el film, su talento para el cine era extraordinario, una habilidad que se destaca cuando aparece en escena el director franc茅s Louis Malle, que antes de ser uno de los realizadores europeos m谩s reconocidos de los a帽os setenta y ochenta, hab铆a sido pasante en una de las expediciones del Calypso.

Liz Garbus dirige el documental que reune m谩s de 550 horas d im谩genes de archivo Disney+

鈥淪o帽茅 con ser el John Huston o el John Ford del oc茅ano鈥, lee el actor Vincent Cassel de los diarios de Cousteau, que cuentan tambi茅n que a donde iba llevaba su c谩mara y que, como hab铆a hecho con los equipos de buceo, si quer铆a filmar la vida submarina deb铆a inventar el mecanismo para poder hacerlo. Esa invenci贸n y su asociaci贸n con el joven Malle devinieron en su primer largometraje, El mundo silencioso, ganador de la Palma de Oro de Cannes y del Oscar a mejor documental en 1956.

Pionero en cualquier terreno aunque a veces demasiado ambicioso para su propio bien, Becoming Cousteau celebra la vida de su protagonista pero no le escapa a sus costados m谩s oscuros. Se mencionan, aunque no en profundidad, sus deficiencias como padre y esposo, pero, sobre todo, el film hace honor a su t铆tulo al mostrarlo en constante proceso de aprendizaje, que si en los a帽os sesenta propon铆a la conquista del terreno mar铆timo al modo en que se proyectaba la del espacio exterior, ya para los ochenta y hasta el final de sus d铆as hab铆a entendido que la mano del hombre estaba haciendo desaparecer esos oc茅anos que 茅l tanto amaba. Gracias al poder de convocatoria que le ganaron los programas televisivos que realiz贸 en los setenta para la TV norteamericana y que se emitieron en todo el mundo, incluida la Argentina, fue una de las primeras personalidades p煤blicas en alertar al p煤blico sobre la crisis ambiental que ya estaba haciendo estragos en el planeta .

Becoming Cousteau est谩 a la altura de su inconfundible sujeto, un 铆cono de la cultura popular global, un hombre carism谩tico, decidido, temerario y original, el due帽o de una vida extraordinaria, el capit谩n del Calypso, el se帽or de la gorra de marinero roja y la nariz prominente siempre apuntando al mar.