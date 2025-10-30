Halloween: dónde y por qué ver “Scream”, la película de terror definitiva

Se acerca Halloween y se inicia la temporada perfecta para sumergirse en el miedo y la adrenalina que solo las películas de terror saben ofrecer. Y si hay un clásico que no puede faltar en estas fechas, ese es Scream (1996). Drew Barrymore, Courteney Cox, Matthew Lillard y Skeet Ulrich en todo su esplendor noventoso, en la icónica franquicia que inspiró miles de disfraces de Halloween alrededor del mundo.

La película se estrenó en 1996 y tuvo como director a Wes Craven. Scream revitalizó el género slasher en los años 90, mezclando terror y humor negro, cambiando las reglas de las películas de miedo. Además, el icónico disfraz de Ghostface se convirtió en un símbolo del cine de terror moderno.

La película se estrenó en 1996 y estuvo dirigida por Wes Craven (Captura: BBC)

Los motivos para ver Scream durante Halloween

Es nostalgia máxima de los 90

Cuando te sentás a ver Scream no solo estás poniendo una película, estás entrando en una máquina del tiempo a los años 90. La moda, el peinado, los teléfonos con cable, los jeans de tiro bajo son algunos de los ejemplos. Hay algo reconfortante en ver a un grupo de amigos en épocas pasadas viviendo una aventura terrorífica.

Es un terror autoconsciente

Scream se burló del género de terror antes de que estuviera de moda. Si sos de los que puede predecir los sustos antes de que sucedan, entonces vas a amar esta película. En lugar de ignorar los clichés del género, Scream los señala, se burla de ellos y, aún así, logra hacerte saltar del susto.

La trama realmente funciona

A diferencia de muchas películas de terror actuales producidas en serie, que parecen depender de unos cuantos sustos fáciles y mucha sangre falsa, Scream es inteligente. Combina una trama afilada, un reparto clásico, sátira y momentos genuinamente aterradores.

Scream dejó escenas que serán recordadas por siempre en el mundo del cine (Captura: BBC)

El reparto es legendario

Drew Barrymore, Courteney Cox, Neve Campbell, Matthew Lillard y Skeet Ulrich brillan en este film, ninguno de los actores es de relleno. El reparto es perfecto y gracias a sus interpretaciones quedaron escenas icónicas.

Marcó el estándar para los slashers

Scream redefinió el género slasher, ya que creó villanos inesperados y abrió la puerta a que las películas de terror fueran graciosas. No es casualidad que haya recaudado más de 911 millones de dólares en todo el mundo.

Está teniendo un gran regreso en TikTok

Gracias a la generación Z, Scream vive un renacimiento cultural masivo. Hoy en día, es casi imposible recorrer tu feed en octubre sin encontrarte con un clip que refiera a la película.

Es la película perfecta para ver en grupo

Si preferís verla solo, adelante. Pero si la única manera de enfrentar el miedo es con comentarios de tus amigos, esta es la película indicada.

Es un clásico de culto

Scream resistió el paso del tiempo por una buena razón: es una franquicia de terror genuinamente aterradora que te hará reír tanto como gritar y te mantendrá adivinando tanto como atrapado.

Seas cinéfilo o no, no hay persona que no haya visto o que no conozca de qué trata Scream. Por eso, la llegada de Halloween es la señal perfecta para enviar un mensaje a tus amigos y juntarse a ver este clásico del cine.

¿Dónde ver este clásico? Diferentes plataformas tienen el contenido para que lo disfrutes. Podés encontrar Scream en MercadoPlay, Claro Video y Paramount+.

