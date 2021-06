El desafortunado comentario de Cinthia Fernández sobre Matilda, la hija de Luli Salazar, que generó indignación

Cinthia Fernández realizó un polémico comentario en Twitter sobre Matilda, la hija de Luciana Salazar, y debido a las malas críticas tuvo que borrarlo. La modelo estuvo en la pista de La Academia junto a su pequeña hija que se robó la atención de los presentes.

Todo comenzó con una foto compartida por Ángel de Brito en donde se lo veía junto a Matilda con la frase: “Belleza pura”. Ante esto, Fernández escribió: “Alta compra”. Luego de unos instantes, la panelista lo borró pero ya era demasiado tarde y las capturas del tuit le llegaron a De Brito.

La foto de la polémica. Fuente: Instagram

El comentario que luego fue borrado. Fuente: Instagram.

Más adelante, el periodista agregó otra foto junto a Matilda y Luciana Salazar: “Las Rubias más uno. Me dio mucha alegría verte feliz como mamá. Te quiero”. Sin dar el brazo a torcer, Cinthia escribió: “Dislike” y nuevamente, los comentarios de repudio aparecieron llegando a la suma de 300. Al darse cuenta de su error, Fernández escribió: “Más linda Matilda, le daba cosita bailar. ¡Me la morfo!”.

Al ver que las críticas no cesaban, Cinthia aclaró: “Amo que 290 personas no entiendan humor de redes. ¡Kiss!”. Luego agregó: “Nah me aburren. No entendieron nunca la mala lectura en inglés de “This like”. Por favor, en la foto de la nena puse un corazón y acá jugué con doble sentido. ¡Hay que explicar hasta los chistes, por favor!”.

LA NACION