“No seas atrevida”: el fuerte cruce entre Cinthia Fernández y el hermano del futbolista que murió

El lunes por la noche Williams Alexander Tapón fue encontrado muerto. La noticia tomó gran repercusión debido a que ese joven, de 24 años y vecino de Avellaneda, había sido filmado, el fin de semana, cuando le pegaba una piña y una patada en la nuca a un árbitro, durante un partido amateur. Tras su muerte, su hermano habló ante los medios y tuvo un fuerte ida y vuelta con Cinthia Fernández en Nosotros a la mañana (eltrece).

El nombre de Williams Alexander Tapón se escuchó en las últimas horas, luego de que en pleno partido agrediera con una patada en la cabeza al árbitro del encuentro, Cristian Ariel Paniagua. Las imágenes causaron gran repudio por lo violento del caso. Sin embargo, el caso tuvo un giro más cuando se supo que el jugador fue hallado sin vida, en una causa en la que todavía se investiga si se trató, o no, de un suicidio. En paralelo se investiga si un supuesto pedido de dinero del árbitro habría motorizado eso.

Ariel Paniagua, junto a Willians Tapón (a su derecha) en la previa del encuentro en Sarandí

En este contexto, los familiares del joven hablaron con los medios de comunicación para relatar la gravedad del caso. “Lo que desencadenó todo esto es que patotearon psicológicamente a una persona. Entiendo que tuvo un pequeño error...”, explicó Edgardo, el hermano del jugador muerto, en un móvil con Nosotros a la mañana. Rápidamente, fue interrumpido por Cinthia Fernández que no dudó en opinar: “Una patada en la cabeza no es un pequeño error”.

Las palabras de la panelista alteraron los ánimos del hombre, quien se mostró enojado: “No sea irrespetuosa, no sea atrevida”. Y agregó, elevando el tono de voz: “Escúcheme varona, usted más de una vez habrá tenido un momento de ira, como lo tenemos todos”. Ante la incomodidad del entrevistado, el conductor del ciclo, Oscar González Oro, intervino para aclarar que no pretendían juzgarlo ante el gran dolor que sentía por la pérdida de su hermano.

El tenso cruce entre Cinthia Fernández y el hermano del jugador de fútbol que se habría suicidado

“Sí, pero esa varona está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca, y esa bronca la generó el referí”, contestó el hermano de Williams. Ante la inminente respuesta de Fernández, el hombre se adelantó: “No sea irrespetuosa y cuando yo hablo, usted se calla, porque la conversación es de a dos. ¿Podés cerrar la boca, por favor?”. Al momento de tener el espacio para hablar, la panelista sentencio: “Me callo solo porque me están callando”.

A partir de ese momento, Edgardo pidió el silencio de las panelista del ciclo, por lo que tanto Cinthia como Mariel di Lenarda y Paula Trapani poco pudieron ejercer su rol de preguntarle.

El descargo de Cinthia Fernández

Pasado el mal momento al aire, Cinthia Fernández utilizó su cuenta de Twitter para referirse al candente momento que experimentó en vivo. “Si no tenías miembro colgando entre las piernas parece que no podías hablar. No comparto el trato recibido a mí y a mis compañeras”, introdujo.

Y continuó con una dura crítica hacia Oscar González Oro y la producción: “No fue frenada esa situación, por el contrario, fue avalada. Soportar desde el minuto uno la palabra ‘varona’ si no mujer, sumado al ‘tiene mie...da en la cabeza’, etc , de parte de ese ex-convicto, que por más dolor que tenga no debe tratar así, ni justificar y amenazar cómo lo hizo. Y elijo no bancármelo”.

La furia de Cinthia Fernández (Captura Twitter)

Este miércoles Cinthia volvió a la carga en Nosotros a la mañana. Con un tono más calmo, explicó: “Yo soy lo que ven. Lo vomité en el momento. Me calenté, pero era un rejunte de cosas y le quería contestar a este irrespetuoso”. Asimismo, señaló que su enojo radicó en no tener la posibilidad de responder ante la falta de respeto que recibió, y por el contrario le pidieron que se callara, por lo que apuntó contra el conductor.

El descargo de Cinthia Fernández tras el enojo con Oscar González Oro

Por su parte, González Oro indicó que necesitaba terminar de escuchar al entrevistado y por ello no dio lugar a la panelista. Además, señaló que entendía a Cinthia pero prefería a la mujer que “se emociona y es cálida”.

