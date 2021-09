Cinthia Fernández fue denunciada por el tango que bailó en portaligas frente al Congreso

Tras el controversial spot de campaña de Cinthia Fernández, en el que aparece en portaligas frente al Congreso al ritmo de una reversión del tango “Se dice de mí”, de Tita Merello, la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO del 12 de septiembre por el partido Unite fue denunciada por uso indebido de la canción.

Así lo confirmó a LA NACION el presidente la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), Guillermo Ocampo. La denuncia fue realizada por los herederos de Francisco Canaro e Ivo Pelay, autores de la obra.

“El uso de la obra musical en una campaña política requiere de la autorización de los titulares de derechos, y el tema es más grave cuando, aparte de usar la obra sin autorización como ocurrió con ‘Se dice de mí’, se le cambia la letra”, explicó Ocampo y agregó: “La alteración de la letra es una afectación del derecho de propiedad de los titulares y eso no se puede consentir”.

Cinthia Fernández reversionó "Se dice de mí" de Tita Merello para el cierre de su campaña

En el video, Cinthia viste un jugado outfit compuesto por saco de traje y medias de red con portaligas, mientras interpreta una coreografía de Paola García del tango, cuya letra está alterada. La estrofas cambiadas dicen: “Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”.

Las acciones

Ocampo contó que los titulares de derechos de la canción se comunicaron con Sadaic para iniciar los reclamos correspondientes por la “situación irregular”. En este sentido, desde la entidad enviaron intimaciones a quienes corresponde. “Las cartas documentos salieron al partido de la señora Fernández (Unite) y al canal eltrece. Además le mandaremos una a ella”, relató el directivo.

El experto aclaró que con estas medidas esperan por un lado prohibir la versión de Cinthia, y por el otro, advertir sobre una posible reparación patrimonial por “el uso de la obra de forma indebida”. Sin embargo, aclaró que puede o no haber un reclamo económico, cuyo monto dependerá de los titulares de derechos de la canción. “Si la obra no se levanta y se sigue usando y aparte el reclamo económico no satisface, probablemente se termine en Tribunales este tema”.

Las campañas electorales y el uso de canciones

El titular de Sadaic indicó que además del caso de Cinthia Fernández y la canción “Se dice de mí”, también tienen otros reclamos similares por el uso de obras musicales en otras campañas. En este sentido, el precandidato a diputado Guillermo Moreno fue denunciado por utilizar sin autorización la canción de Los Palmeras “Los amigos que yo tengo”, a la que cambió la letra.

Elecciones: la insólita cumbia de Guillermo Moreno

También está el hijo de Sergio Denis, que denunció al Frente de Todos por el uso de “Te quiero tanto”. Aunque desde Sadaic aún no realizaron ninguna actuación específica aún, trabajando en el caso.

A su vez, está el caso de Javier Milei, quien fue criticado por La Renga luego de utilizar su canción “Panic show” en un acto de campaña. Sin embargo, por el momento, la banda de rock no inició el reclamo a través de Sadaic.

“Da la sensación de que hay partidos políticos que creen que la campaña política justifica cualquier cosa y no es así. Acá hay un derecho de propiedad intelectual que está protegido por la Constitución. Ni los partidos ni los candidatos pueden pretender apropiarse de eso”, expresó Ocampo.

LA NACION