Cinthia Fernández y Morena Rial denunciaron a un youtuber por insultarlas en un fuerte video

El youtuber Matías Bottero habló de Cinthia Fernández y Morena Rial en uno de sus informes sobre el mundo del espectáculo, conocidos como “La basura semanal”. El polémico video tiene más de 766.000 reproducciones en YouTube y llegó a oídos de la precandidata a diputada nacional y de la hija de Jorge Rial. Indignadas por el tenor de las declaraciones del influencer, decidieron denunciarlo en las redes sociales y recurrir a sus abogados para tratar el tema en la Justicia.

A finales de agosto, el joven opinó sobre la candidatura política de la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) y criticó varios de sus posteos. En particular, se detuvo en la foto al desnudo que compartió bajo el título: “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelot... a mí o que estos políticos te dejen en pelot... a vos?”.

El youtuber Matías Bottero despertó polémica por uno de sus videos sobre los famosos y la política Captura video YouTube

“Lo que pasa es que ahora ya no es una figura televisiva mostrando el c…, es una candidata, y dicen que Cinthia es muy buena diputada, pero solo por las dos sílabas del medio”, dijo en el video que supera los 16 minutos de duración. “Igual estaría bueno que sesione desnuda, así por vez primera en la Cámara de Diputados alguien se muestra tal cuál es”, agregó.

Luego, la acusó de “tener seguidores truchos en su cuenta de Instagram” y analizó una de las historias de Fernández, donde ella había escrito: “Adicta al olor a quesito de mis niñas, ¿a alguien más le pasó lo mismo?”. Perplejo, Bottero respondió: “Por suerte no, Cinthia”, y la comparó con Martín Cirio, el youtuber conocido como La Faraona que fue denunciado por “apología de la pedofilia”.

La respuesta de Cinthia Fernández a los dichos del youtuber

La precandidata a diputada por el partido Unite publicó una captura agradeciéndole a Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, por haberle avisado sobre los comentarios en su contra: “Es un asco este tipo, lo que hizo conmigo y Morena; gracias por ocuparte de toda esta violencia de género que he recibido en estos meses”.

“Ya llevamos diez denuncias penales y civiles, y me va a dar mucha satisfacción cuando deban pedir disculpas y pagar”, sentenció Cinthia, y arrobó a su propio abogado, el doctor Roberto Castillo. El contraataque no tardó en llegar y el youtuber le contestó en sus stories: “La misma que se dedica a sentarse en un programa de televisión a criticar y opinar de todo el mundo hace denuncias cuando se hace un chiste sobre ella”.

El youtuber increpó a Cinthia Fernández en sus historias y le recordó sus dichos sobre Twitch Captura Instagram Stories

Además, Bottero le recriminó la vez que Fernández criticó a la comunidad de Twitch y le recordó que nadie la denunció en ese entonces. “Cualquier cosa iré a Tribunales, con abogados que no son de canje; no necesito ser tan rata ya que por suerte puedo pagarlos porque creo contenido para la gente, algo que no tenés ni idea de cómo se hace porque lejos estás de tener algún tipo de talento”, arremetió.

La indignación de Morena Rial

En los últimos días, la hija del exconductor de Intrusos (América) compartió algunas imágenes donde se apreciaba una pequeña marca en su pecho, y sobre esto el youtuber dijo en el video: “Si tenés un chupón en las lolas más que un problema es un milagro”.

Matías Bottero también le recriminó a las famosas que basan sus propuestas de campaña en sus vidas personales Captura video YouTube

“Claro, pasa que no es un chupón, es un moretón de cuando la ordeñaron a la mañana”, agregó. Fueron estas declaraciones las que despertaron la indignación y el enojo de Morena, quien se contactó con Cipolla para pedirle que tome cortas en el asunto.

“Si te creés vivo insultando vamos a ver lo que dice la Justicia. Matías Bottero, la tenés adentro. Nos vemos en Tribunales”, lanzó la joven, junto a una imagen de la denuncia que realizó en YouTube para que retiren el clip. “Hay chistes y chistes, podemos contarlos y reírnos todos, pero en el momento en que hablan de los demás y burlándose de la enfermedad que en su momento tuve, ya no es gracioso”, aseguró.

Morena Rial le pidió a su abogado, Alejandro Cipolla, que tome cartas en el asunto tras las declaraciones de Matías Bottero Captura Instagram Stories

Una vez más, Bottero contestó a través de sus historias de Instagram: “Lo bueno es que puedo caminar tranquilamente por la calle porque imposible encontrarme con una fanática de Morena Rial”. Y cerró irónico: “Dale, nos vemos en Tribunales, decile a tu viejo que te acompañe así le doy un abrazo”.

