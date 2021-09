Cinthia Fernández vivió una noche infernal con sus hijas tras recibir amenazas: “Tratando de llevarla”

Cinthia Fernández vivió una intensa noche junto a sus hijas y grabó un video para contarle a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram la difícil situación que debió atravesar. La precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO del 12 de septiembre, por el partido Unite, relató que debió cancelar una actividad política luego de recibir amenazas y que al llegar a su casa, sus tres niñas comenzaron a pelearse.

A través de sus stories, este miércoles, Fernández publicó varios videos donde describió lo sucedido. Primero, mostró el mensaje de un usuario de Facebook que decía: “Les dejo un pequeño dato. Hoy Cinthia Fernández va a un comedor de Pilar con muchísima plata encima, entre 15:30 y 16 hs”. La publicación asustó a la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) y explicó: “Lamentablemente, no voy a poder ir por gente de mier... como esta, a la cual estaría bueno que le bloqueen la cuenta”.

Cinthia Fernández debió cancelar la visita a un comedor Instagram @cinthia_fernandez_

Sobre su rol como precandidata, remarcó: “Estoy haciendo un laburo silencioso y me da bronca que por estas mier... de la política no se pueda conocer un lugar tan interesante como este que le da de comer a muchas madres solteras, que se quedaron abandonadas presencial y económicamente por los padres de sus hijos. ¡Mucha bronca! Gente de mier..., no hay otra palabra. ¡Denuncien la cuenta por favor!”.

La pelea de sus hijas

Más tarde, cuando llegó a su casa, la situación con su familia se descontroló. “Se pelearon, [hubo] vómitos, a mamá la amenazan (por la visita al comedor). Todo normal”, escribió de forma irónica como epígrafe en las imágenes que subió, y completó: “Hay mucho lío acá”.

La noche de terror de Cinthia Fernández y sus hijas

En el material se puede ver a Charis, Bella y Francesca, producto de su relación con el futbolista Matías Defederico, en su habitación, cambiadas para ir a dormir. Mientras, se escucha a Fernández diciendo: “Bueno, acá está todo el rancho. Estoy desaparecida porque estuve visitando un montón de comedores”.

Luego, señala a sus hijas e indica: “Acá y acá está podrido. No se por qué se pelearon. Y esta está con vómitos”. Fiel a su estilo, ironizó: “[Es] un cóctel divino”. Muy sincera sobre la situación en su hogar, admite: “Estamos tratando de llevarla”.

Finalmente, visiblemente agotada, agrega: “Estoy acá terminando el día, acabo de terminar la última reunión. Una [de mis hijas] está vomitando, la otra se durmió y la otra está enojada. Es todo un quilombo”.

“Me dicen asesina”

Hace unas semanas, Cinthia debió defenderse de las críticas que recibió en las redes sociales por teñirle el pelo a sus tres hijas. La modelo hizo un descargo en Instagram para explicar el proceso y el producto que usó para hacerles un cambio de look a Charis, Bella y Francesca.

“Para las ‘mamás Siruelas’ que me dicen asesina… ¡Qué gente pelotud…! Es un producto vegano que se va en cuatro días y no tiene amoníaco y fue en las puntas. Les decoloraron con producto especial y después cada cuatro días se los vuelvo a poner. Cero tóxico”, explicó.

El descargo de Cinthia Fernández a las críticas que recibió por haber teñido a sus hijas

La panelista de LAM subió una imagen de sus hijas en esa red social donde se puede ver a las gemelas teñidas de rosa mientras que la más pequeña, Francesca, luce un turquesa en las puntas.

Sus seguidores comenzaron a juzgarla por, supuestamente, usar productos que atentan contra la salud y el desarrollo de las pequeñas. “Qué manía las madres de teñirles el pelo a los chicos desde tan chicos”, “Son hermosas pero no quemaría etapas de la infancia”, “Cada cosa a su edad, ya van a tener toda la adolescencia para teñirse el pelo”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió debajo de la publicación.

Cinthia Fernández le tiñó el cabello a sus tres hijas Chiaris, Bella y Francesca y recibió una ola de críticas en las redes sociales Instagram @cinthia_fernandez_

“Es una tintura que no es tintura, en realidad, es un producto vegano que se mezcla con la crema de enjuague, por eso se lo puedo aplicar a las niñas. De hecho, lo que se hace en ellas es en las puntas, así que para llevar tranquilidad y que no me digan ‘madre asesina’”, explicó.

LA NACION