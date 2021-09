A los 58 años, Demi Moore posó en bikini en medio de sus lujosas vacaciones

Nuevamente Demi Moore está en la mira del mundo entero. No es por una película sino que esta vez fue una foto en bikini la que logró cautivar a millones de personas que vieron, desde su Instagram, el disfrute de la histórica actriz de 58 años en las costas italianas.

A bordo de un lujoso yate y luciendo una bikini gris con rayas, Moore saltó para la foto mientras que la cámara capturó el preciso momento en el que estaba en el aire. De fondo, un despejado cielo y el imponente océano marcaron el ritmo de una jornada a puro disfrute.

Demi Moore disfrutó de una jornada de sol a bordo de un yate en Venecia Instagram: @demimoore

Pero su presencia en Italia no es casualidad. Hace unos días estuvo presente en la Celebration of Women in Cinema, una cena de gala que fue parte del Festival Internacional de cine de Venecia. Para ese evento, Moore mantuvo un look veraniego aprovechando el calor veneciano.

Un largo vestido blanco dividido en dos partes: una pollera que apenas le cubría los pies y un top del mismo color completó un outfit muy elogiado en redes. “Caminando hacia el pasado, presente y futuro, todo en un momento”, escribió Demi en el epígrafe de la publicación donde mostró su vestuario.

Moore lució un look veraniego y de gala para su presencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia Instagram: @demimoore

Su foto de gala logró superar -y con creces- los 100 mil Me Gusta en Instagram, mientras que su bikini y anteojos de sol rozaron los 157 mil. En ambas ocasiones recibió una oleada de comentarios y elogios donde sus dos millones y medio de seguidores se acercaron para halagarla y piropearla.

Pero entre gala y gala, Demi Moore aprovechó su visita al Viejo Continente para recorrer la histórica ciudad italiana. No solo fueron las playas y los barcos los elegidos por la actriz sino algunos restaurantes y bares locales.

Acompañada por dos amigos, Demi disfrutó de un almuerzo, un café helado y un poco de escritura en un misterioso cuaderno que la acompañó durante todo su viaje. Fotografiada por periodistas locales, la actriz mostró indiferencia -o desconocimiento- ante la presencia de fotógrafos y siguió disfrutando de su mediodía veneciano.

La actriz de 58 años fue fotografiada por periodistas en un restaurante italiano Dailymail

Como no podía ser de otra manera, las fotos volvieron a llamar la atención por su look. Un vestido gris, aros muy llamativos y sus infaltables anteojos de sol hicieron juego con un barbijo color negro y unas sandalias que hicieron juego. La cartera, por otro lado, blanca y pequeña, fue motivo de envidia y comentarios en redes sociales.

Demi Moore caminando por las calles de Venecia, Italia Dailymail

LA NACION