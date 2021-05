Cinthia Fernández, emocionada: “La Justicia falló a favor mío y va a embargar a Matías Defederico”

A dos años de iniciado el reclamo legal de Cinthia Fernández a Matías Defederico por la falta de pago de la cuota alimentaria para sus tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca, la Justicia dictó sentencia y el exfutbolista deberá saldar la deuda.

“Estoy muy feliz. La Justicia me dio la razón. Esta mañana mi abogado, Bernardo Beccar Varela, me dijo que la sentencia por la deuda de alimentos es favorable. Hace dos años mantengo mi casa yo, él me pasa una parte muy mínima que no alcanza”, se emocionó Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana, por eltrece.

Según relató la panelista, “la Justicia lo va a embargar” a partir del fallo. “Si quisiera podría prohibirle la salida al país o ir por el auto, pero voy a ir por la casa que es para mis hijas. Es donde vivimos hoy las cuatro y la mitad es mía. Tenemos que embargar ahora y después me dirán cómo sigue. Es muy reciente todo”, aseguró.

Fernández siempre remarcó que Defederico le pasa dinero, pero no la suma acordada ante la Justicia. “Cada vez me pasa menos porque dice que no tiene. Fue una decisión de él no querer jugar más al fútbol. Cuando me enteré me puse a llorar porque no paro de laburar y es un esfuerzo muy grande”, señaló la bailarina y panelista.

“Me molesta la crítica, el que piensen que miento, que lo quiero vivir, y yo solo pido lo que está firmado. No pido más. Aparte nunca lo viví. Es un alivio, estoy muy agradecida porque la Justicia se haya manifestado como corresponde. Estoy muy feliz, re emocionada. Todavía no sé cómo sigue esto, pero sé que es un proceso tedioso”, apuntó luego. “Quiero agradecerle a Martín Baclini, que ya no es mi pareja pero fue quien me recomendó a Beccar Varela”.

