Cinthia Fernández enfrentó cara a cara a la novia de L-Gante tras la polémica: “No soy zorrita”

Cinthia Fernández, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), habló del video subido de tono que grabó junto a L-Gante e incomodó a Tamara Báez, la novia del cantante de “cumbia 420″.

Minutos después de la publicación, en sus historias de Instagram, la madre de Jamaica publicó un sticker de un zorro y escribió: “Ja, ja, ja, ja, igualita”, con lo que sus seguidores entendieron que se estaba refiriendo a la panelista.

Anoche, las “angelitas” de LAM fueron juntas a ver al artista al Luna Park y el periodista Ángel De Brito, conductor del ciclo, no pudo evitar preguntarle: “¿Te encontraste con la mujer de L-Gante?”.

La picante respuesta de Cinthia Fernández a la novia de L-Gante

“Sí, obvio, le fui a hablar como corresponde. No sé si el tuit fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre. Todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy, es zorrita”, lanzó la exprecandidata a diputada bonaerense.

Acto seguido, de Brito le preguntó sin filtro: “¿Le diste a L-Gante?”. Fernández respondió sin dejar lugar a dudas: “No, estás loco. Es más: hoy van a ver el verdadero final en mi Instagram. Hoy, van a ver realmente lo que pasó entre nosotros”, añadió Cinthia, con instinto comercial.

¿Qué pasó entre Cinthia Fernández y Tamara Báez?

El sábado, Fernández anticipó: “Mañana domingo 28 se viene una bomba con alguien muy famoso en este Instagram (...). Yo que vos no me lo pierdo. Los espero a las 20 a ver qué pasa”.

A las 20, subió un video en el que se la ve bailando el tema “Bar”, y luego, aparece detrás suyo L-Gante. Para agregarle más suspicacia al tema, escribió: “Porque otra boca voy a besar”. Claro: se trata de una parte de la letra de la canción. En el fragmento más caliente del video, la actriz toma al cantante de su rostro y amaga a besarlo.

Luego, explicó que se trataba de un challenge: “Cumbia 420 ‘keloke’ con este genio. Gracias por participar y darlo todo, y por tener este gran gesto”. Acto seguido, la modelo añadió: “Ahora, me toca a mí participar en tu próximo video, un trato es un trato”.

Uno de los comentarios más “likeados” fue: “A Tami le encantó esto”, en alusión a la pareja de L-Gante. Otro de los usuarios escribió: “Tamara reportate. Por favor decime que lo mataste, no pudo ser así el final”.

Un rato después, en su cuenta de Instagram, Báez compartió una historia con el sticker de un zorro y escribió: “Ja, ja, ja, ja, igualita”. Algunos usuarios interpretaron que se trataba de un mensaje elíptico a Cinthia.