El tenso cruce entre Cinthia Fernández y la beneficiaria de planes sociales que se hizo viral: “Acá criamos vagos”

La panelista Cinthia Fernández protagonizó un tenso cruce con Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se viralizó tras su polémica defensa del cobro de programas estatales. Al asistir la mujer como invitada al programa de televisión en el que trabaja la artista, esta última la enfrentó y calificó de irrespetuosas sus declaraciones a favor de “seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”.

Consultada en eltrece sobre el contenido del video a partir del cual se viralizó, donde calificó de “pelotudos” a quienes trabajan y pagan los impuestos, Alfonso aclaró ante la atenta mirada de Fernández: “Yo le estaba hablando a una persona y a su familia, pero todo el mundo se metió a la bolsa. Esta persona se quejaba tanto de que laburaba para que yo cobrara un plan, le dije: ‘Renunciá y vos también viví del plan’”.

A continuación, la panelista la interrumpió: “¿De verdad vos creés que nos creemos ese cuento? Nos estás diciendo a todos que somos unos boludos por laburar, por luchar y por tener dignidad de ir a trabajar por lo que queremos”. A lo que Alfonzo replicó: “Si vos estás trabajando y te vivís quejando, ¿entonces por qué laburás?”.

“Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo y también es un problema mío y de todos los que los bancamos a ustedes. Porque si vos sos una persona que demuestra esfuerza y le devolvés al Estado con formación, con estudio, con ganas de laburar, estudiar o mismo con la retribución de un trabajo... Pero no, vos creés que sos recapa y que nosotros somos los boludos por mantenerlos a ustedes”, respondió Fernández.

Inmediatamente después agregó: “Vos creés que está buenísimo vivir así y a mí me parece una falta de respeto a mí y a todos, porque nosotros sí pagamos tus planes. Y yo los pagaría feliz para una persona que tiene ganas de progresar, ¿pero sabés qué pasa? Acá criamos vagos”.

Entonces, la mujer respondió que cuenta con estudios y secundario completo y se defendió: “Y la gente que recibe el plan trabaja trabaja mucho más que ustedes que están sentados acá opinando de cosas que no van a solucionar ustedes”. Tras ello, siguió: “Yo no trabajo porque estoy esperando a que se me de la baja porque como tengo estudios tengo más posibilidades de conseguir un mejor trabajo que estar en un plan. Yo tengo ganas de trabajar, pero si me pagaran bien”.

Con este fuerte intercambio, Fernández, quien fue precandidata a diputada por UNITE en las elecciones del año pasado, se metió en la polémica instaurada por el video que protagoniza Alfonzo, en que mientras se toca el pelo y se quita unas extensiones, despotrica contra una persona a la que no identifica y lo invita a vivir como lo hace ella, “al cuete” según define.

“Hola gente de ‘Kiwi’, ‘Kiwi’ le digo yo a esta plataforma. Recién estaba viendo el video de una persona repedante que no voy a decir el nombre, pero todos lo deben conocer. Dice que para qué carajo las mujeres en la Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores. Todos estos bonus, la asignación... Que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta”, comienza el video que se hizo viral en las últimas horas.

Luego continúa con la defensa de su estilo de vida y lanza frases como: ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no?”; “Si te parece que están comprando los votos, bárbaro, que compren los votos entonces, que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no?”; “Y si nos pagan por estar al cuete, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete”.

Ayer, en diálogo con LANACION, Alfonzo -que tiene 34 años y tres hijos- habló sobre lo que pasó con sus imágenes, se defendió ante los ataques que sufrió tras viralizarse su discurso y aseguró que si bien apoya al gobierno de Alberto Fernández, le gustaría que sus hijos prueben suerte en otro lugar. “Si puedo sacar a mis hijos del país los sacaría”, porque Fernández “está al frente de un país que es el Titanic”.